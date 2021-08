Xe hiếm Citroen DS3 2012 giá ngang VinFast Fadil mới

Với nhiều người Việt , Citroen là cái tên khá lạ lẫm song thực tế thương hiệu xe hơi này lại có mặt tại Việt Nam từ rất sớm. Ngay từ năm 1927, Citroen đã có một showroom tiêu chuẩn tại TP.HCM. Citroen là thương hiệu ô tô Pháp thứ 3 chính thức có mặt tại Việt Nam vào năm 2011, sau Peugeot và Renault.

DS3 - mẫu xe đánh dấu sự trở lại của Citroen tại Việt Nam trong năm 2011, nó được kỳ vọng sẽ giúp hãng xe Pháp trở nên phổ biến hơn với kiểu thiết kế xe di chuyển trong đô thị ở phân khúc cao cấp.

Kích thước Citroen DS3 nhỏ gọn như Suzuki Swift nên dễ dàng di chuyển trong đô thị

Citroen DS3 có kích thước nhỏ gọn nhất phân khúc với các số đo dài 3.950 mm, rộng 1.710 mm và cao 1.460 mm. Xe nổi bật với cụm đèn LED thiết kế độc đáo, lưới tản nhiệt kích thước lớn kết hợp với đèn pha lớn vuốt ngược lên tạo nên phong cách hầm hố, thể thao cho phần đầu xe. Đuôi xe đơn giản với cụm đèn hậu được thu gọn.

Bên trong, bảng điều khiển trung tâm chia thành 3 tầng, dàn CD nối với 6 loa, điều hòa nhiệt độ điều chỉnh cơ. Cụm ba đồng hồ hiển thị hình nón kết hợp với các chi tiết mạ crôm tạo nên phong cách hiện đại, sang trọng.

Nội thất Citroen DS3 thiết kế đơn giản theo triết lý người Pháp thời điểm 10 năm trước

Hệ thống ghế ngồi bọc da điều chỉnh tay với gối tựa mỏng tích hợp chức năng sưởi. Vô-lăng thể thao 3 chấu gật gù tiện dụng với các nút điều khiển âm lượng, điều khiển hành trình gắn phía dưới. Màn hình đồng hồ khá ấn tượng với cách bố trí giống đồng hồ thời gian.

Citroen DS3 có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong vòng 10.9 giây và đạt tốc độ tối đa 190 km/giờ. Sức mạnh này được cung cấp từ khối động cơ 1.6i VTi 4 xi-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất 120 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 160 Nm tại 4.200 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu thử nghiệm 7 lít/100 km.

Citroen DS3 có 4 chỗ ngồi nhưng chỉ có 2 cửa nên không gian phía sau khá chật chội

Các trang bị an toàn trên Citroen DS3 có hệ thống ổn định điện tử hoàn chỉnh (ESP), chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện từ(EBD), trợ lực phanh khẩn cấp (BA). Ngoài ra, hệ thống 6 túi khí, đai an toàn 3 điểm, các phụ kiện Isofix được gắn ở ghế phía sau theo tiêu chuẩn an toàn giúp Citroen DS3 thực sự là người bạn đồng hành đáng tin cậy.

Vào thời điểm năm 2011, Citroen DS3 có giá bán chính hãng tại Việt Nam là 1,014 tỉ đồng, cạnh tranh với các đối thủ như Fiat 500, MINI Cooper hay Volkswagen Scirocco. Tuy nhiên, giá bán quá cao khiến doanh số mẫu xe này không được như kỳ vọng và nhanh chóng ngừng phân phối ngay 1 năm sau đó. Điều này khiến Citroen DS3 trở thành xe hiếm cũng như trở ngại với người mua xe cũ trong khâu bảo dưỡng cũng như tìm kiếm phụ tùng thay thế cho chiếc xe.