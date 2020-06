Yamaha, Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu, mối lương duyên kỳ lạ

Đầu năm nay, Yamaha bất ngờ trở lại mạnh mẽ với chiến dịch “New Me, Discover - Khám phá chất riêng” với hai đại sứ thương hiệu là ca sĩ Chi Pu và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Chiến dịch New Me của Yamaha tập trung mang đến những trải nghiệm mới, khơi gợi chất riêng ở mỗi khách hàng, tiếp nối chiến dịch “Why not” với nỗ lực mang đến những mẫu xe ga thời trang, thể thao và sáng tạo.

Với mỗi nhãn hiệu, việc chọn đại sứ thương hiệu thường dựa vào những điểm tương đồng trong tính cách, sự nghiệp với triết lý phát triển của công ty. Với hai đại sứ Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu, quả thực nếu đây là lựa chọn thứ hai hẳn không có ai là thứ nhất của Yamaha. Để chứng minh khẳng định này chỉ còn cách nhìn vào sự phát triển của Yamaha tại Việt Nam và cách Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc từng bước, từng bước chinh phục showbiz trong nhiều năm qua.

Đặt chân vào thị trường Việt Nam từ 24.1.1998 với việc thành lập Yamaha Motor Việt Nam và bán ra chiếc xe máy đầu tiên, chính là Sirus từ tháng 10.1999, hãng xe Nhật Bản có khởi đầu muộn hơn người đồng hương Honda 2 năm nhưng cùng chung giai đoạn thị trường xe máy Việt Nam đang bắt đầu hưng thịnh. Nếu nhìn lại những chiếc xe số vào thời điểm đó, thiết kế của Sirius tỏ ra cấp tiến hơn hẳn với những nét thẳng góc cạnh nam tính, thể thao lấy yếu tố vận hành “bốc” làm kim chỉ nam cho toàn bộ mẫu xe sau này của Yamaha.

Đến năm 2002, Yamaha một lần nữa gây bất ngờ khi mở ra một phân khúc hoàn toàn mới - xe tay ga thể thao với chiếc Nouvo. Ở thời điểm đó, sự xuất hiện chiếc xe tay ga tầm trung như Nouvo như một làn gió tươi mát thỏa mãn cơn khát về một chiếc xe “cao cấp” hơn xe số của người Việt, đặc biệt là tầng lớp trung lưu.

Ca sĩ Chi Pu và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc - hai đại sứ thương hiệu của Yamaha

Chưa dừng lại ở đó, vào năm 2005 Yamaha tiếp tục đánh phủ đầu đối thủ với chiếc xe số thể thao Exciter, hướng thẳng tới những khách hàng trẻ có điều kiện yêu thích tốc độ với động cơ 135 phân khối. 4 năm sau, Yamaha hoàn thiện vị trí độc tôn của Exciter khi tung ra phiên bản côn tay giúp mẫu xe này trở thành một phần không thể thiếu trong làng xe hai bánh Việt bất kể ở thời kỳ “một mình một ngựa” hay khi “tam mã tranh tài” hiện nay.

Trong những năm chuyển giao sang thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 21, Yamaha tập trung vào các mẫu xe ga nữ, phân khúc hãng xe Nhật Bản từng bỏ ngỏ. Dù không thành công với Mio Classico hay Cuxi bởi thiết kế quá táo bạo nhưng đây lại là những “vấp ngã” đáng giá giúp Yamaha tự tin tung ra những mẫu xe mới phù hợp với thị hiếu và nhu cầu sử dụng của phái đẹp.

Đó là những cái tên như Janus, Acruzo, Latte, Grande, tất cả đều mang hơi thở thiết kế thời trang, sang chảnh đến từ châu Âu thay vì quá cá tính độc đáo như Mio, Cuxi một thời. Quan trọng hơn cả chính là trải nghiệm đã được hãng xe Nhật lắng nghe rút kinh nghiệm và cải tiến trên những mẫu xe mới như chỗ để chân thoải mái hơn, yên cao tôn dáng hơn, cốp xe rộng, bình xăng phía trước tiện lợi…

Xuyên suốt 22 năm tham chiến thị trường Việt Nam là cả quá trình Yamaha luôn làm mới mình, tiên phong khai phá những phân khúc mới với nhiều mẫu xe mang tính dẫn dắt thị trường. Dù có nhiều thành công hay một vài thất bại nhưng cho tới thời điểm này Yamaha đã chứng tỏ là hãng xe dám thay đổi và lắng nghe phản hồi của khách hàng để ngày càng tốt hơn. Đó cũng là điểm chung của hãng xe máy Nhật Bản với hai nữ đại sứ Chi Pu và Ninh Dương Lan Ngọc.

Ninh Dương Lan Ngọc, “gái quê” của Cánh đồng bất tận từng có thời gian dài đi tìm chính mình trước khi trở thành ngọc nữ sáng giá của điện ảnh Việt

Với Ninh Dương Lan Ngọc, “gái quê” của Cánh đồng bất tận từng có thời gian dài loanh quanh đi tìm chính mình, tự ti trước đám đông trước khi trở thành một trong những ngọc nữ sáng giá của điện ảnh Việt. Chính những nỗ lực trong việc khắc phục nhược điểm của bản thân ngày càng tự tin, cải thiện vóc dáng và phong cách thời trang đã giúp “Nương”, vai phụ trong Cánh đồng bất tận ngày nào được các đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” hay nhãn hàng săn đón và có lượng fan hùng hậu.

Khác với Lan Ngọc, Chi Pu đi lên từ danh xưng “hotgirl” sau cuộc thi Miss Teen 2009. Dù chỉ dừng lại ở top 20 nhưng Chi Pu lại là cái tên xuất sắc vượt xa nhiều hotgirl cùng thời khi có được tên tuổi trong làng giải trí sau hơn 10 năm hoạt động chăm chỉ trong nhiều vai trò trong đó bất ngờ nhất là ca sĩ với tuyên bố tự tin gây tranh cãi “Từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ”. Sau 3 năm nỗ lực hoàn thiện, đổi mới mình qua từng sản phẩm, MV ca nhạc của Chi Pu ngày càng được đón nhận nhiều hơn, lượt xem lên tới hàng chục triệu, thậm chí gần trăm triệu view với "Em ơi ở lại", lượng "dislike" cũng theo đó mà ít dần.

Có thể thấy ở Ninh Dương Lan Ngọc có sự nỗ lực hoàn thiện, tự tin thể hiện cá tính riêng của Yamaha với những mẫu xe ngày một đẹp hơn, tinh tế hơn, tiết kiệm hơn nhưng vẫn giữ được chất lượng vốn có của hãng xe Nhật Bản. Chi Pu lại thể hiện tốt sự sáng tạo, dám đương đầu, dám khác biệt không theo lối mòn của Yamaha minh chứng bằng những Nouvo, Exciter hay cả những mẫu xe không thành công như Mio, Cuxi… Dù là ai thì cả hai đều rất xứng đáng với vai trò đại sứ thương hiệu cho Yamaha nhất là với chiến dịch “New Me, Discover”.