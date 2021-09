Muốn giảm tai nạn giao thông, phải thay đổi nhận thức người dân

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.12.2020), toàn quốc xảy ra 14.510 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.700 người, bị thương 10.804 người. So với cùng kỳ năm 2019, dù số vụ tai nạn giao thông , số người chết, cũng như số người bị thương đều đã giảm, tuy nhiên nhìn chung vẫn còn ở mức khá cao.

Đáng chú ý, phần lớn vụ tai nạn giao thông có liên quan đến mô tô, xe gắn máy. Trong đó, nguyên nhân dẫn đến tai nạn chủ yếu bắt nguồn ý thức không tốt của người dân như chạy quá tốc độ quy định, tránh vượt sai quy định, không đi đúng phần đường, làn đường…

Chính vì vậy, với mục tiêu hướng tới giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả nước, mới đây Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (Ủy ban ATGT Quốc gia) và Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp Hưởng ứng Năm ATGT Việt Nam 2021, với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

Chương trình năm nay hướng đến mục đích nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, góp phần hình thành ý thức và thói quen điều khiển xe máy an toàn, nâng cao kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người điều khiển mô tô, xe gắn máy, góp phần làm giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy trên phạm vi toàn quốc.

Chương trình Hưởng ứng Năm ATGT Việt Nam 2021 nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ

Cùng với đó là việc huy động nguồn lực xã hội hóa trong công tác tuyên truyền pháp luật trật tự, an toàn giao thông và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa VAMM với Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật giao thông đường bộ đối với người điều khiển xe máy tại Việt Nam.

Trong đó, chú trọng vào hai nội dung cơ bản. Đầu tiên là tập trung nhân rộng các chương trình tuyên truyền an toàn giao thông, hướng dẫn cách chọn và đội mũ bảo hiểm đúng cách, an toàn cho khách hàng và người dân. Song song đó, đẩy mạnh công tác đào tạo kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho khách hàng, học sinh, sinh viên, thanh niên và người dân.

Ngoài ra, chương trình cũng triển khai hoạt động của Quỹ nghiên cứu an toàn giao thông xe máy tại Việt Nam 2021, với mục đích cung cấp ngân sách tài trợ cho các nghiên cứu về ATGT xe máy tại Việt Nam. Trong đó, đề tài nghiên cứu của năm nay tập trung vào Thực trạng và Giải pháp nâng cao chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy tại Việt Nam, có kinh phí dự kiến vào khoảng 1 tỉ đồng.

Kết quả của các nghiên cứu này sẽ là cơ sở để kiến nghị các giải pháp cải thiện tình trạng chất lượng mũ bảo hiểm trên thị trường, từ đó tiến hành điều tra kĩ lưỡng, toàn diện hơn nhằm đưa ra những chính sách cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng mũ bảo hiểm nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để VAMM xây dựng và phát triển các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông và nâng cao nhận thức trong việc lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn để giảm thiểu chấn thương khi tham gia giao thông cho khách hàng và cộng đồng.