Vài chiêu khởi động xe máy đơn giản cho người 'mù' về xe cộ

Cách đây nửa tháng, thông qua mục Diễn đàn xe của Báo Thanh Niên, tôi có chia sẻ một số kinh nghiệm cũng như mẹo nhỏ giúp các bạn tránh tình trạng xe máy bị chết máy, không thể khởi động sau thời gian dài bị bỏ bê, “đắp chiếu” vì tình trạng giãn cách xã hội khiến nhiều người phải ở yên trong nhà, hạn chế tối đa di chuyển. Tuy nhiên, sau khi bài viết được đăng, tôi thấy có một số bạn bình luận than vãn rằng xe của các bạn đã “dính chưởng” mất rồi. Nghĩa là khi các bạn đọc bài viết, dắt xe ra thử thì đã không thể khởi động được nữa. Trường hợp này phải làm sao?

Như tôi đã chia sẻ, trước hết, cần phải hiểu rằng, sở dĩ xe máy để lâu ngày và khởi động mãi không được, về cơ bản chỉ có vài nguyên nhân liên quan đến bộ chế hòa khí (bình xăng con), hoặc do xe để lâu ngày khiến cặn xăng lắng đọng trong kim phun hay do xăng bị bốc hơi… Với một số dòng xe tay ga , nguyên nhân có thể do bình ắc-quy hết điện.