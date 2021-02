Xe bán tải ‘nhét’ trẻ em trên thùng, vô tư chạy trên cao tốc

Theo đó, vụ việc xảy ra vào tại tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai vào ngày 16.2.2021.

Đáng nói, di chuyển được một lát, người ngồi trên ô tô phía sau phải “giật mình” khi phát hiện trên thùng xe bán tải có ít nhất một đứa trẻ đang ngồi “vất vưởng” và thỉnh thoảng ngẩng đầu ngó ra ngoài. Không rõ có người lớn ngồi cùng hay không.

Đoạn video sau đó được đăng tải và lan truyền trên một số diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về giao thông và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Đa phần cư dân mạng tỏ ra vô cùng phẫn nộ, bức xúc khi xem qua đoạn video nói trên vì cho rằng hành vi chở người (đặc biệt là trẻ em) trên thùng xe và di chuyển trên cao tốc là cực kì nguy hiểm.

Tài khoản Đức Thuận bình luận: “Quá nguy hiểm, không biết một người làm bố, làm mẹ nghĩ gì mà để con như vậy?”. Đồng quan điểm, nick name Vũ AnhTuấn cho rằng: “Quá chủ quan, cháu nó còn nhỏ, nhỡ nó nghịch dại mà có làm sao thì lại ân hận. Không bao giờ ủng hộ cho cái việc để trẻ đi trên xe mà không an toàn như thế này”.

Bên cạnh đó, một số người lại đặt vấn đề cho rằng sở dĩ tài xế xe bán tải trong video để đưa trẻ ngồi trên thùng có thể do đứa trẻ hoặc người mẹ đi cùng bị say xe. Mặc dù vậy, những ý kiến này lập tức nhận nhiều phản đối từ cư dân mạng, bởi theo nhiều người, dù bất kì lí do gì đi nữa thì hành vi chở người trên thùng xe là quá nguy hiểm, đặc biệt khi chạy trên cao tốc.