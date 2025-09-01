Xem diễu binh 2.9, làm sao để tránh ùn tắc khi ra về?

Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) diễn ra sáng 2.9 dự kiến sẽ thu hút sự theo dõi của hàng vạn người trên khắp các tuyến phố Hà Nội.

Thời điểm kết thúc lễ diễu binh, khi lượng người khổng lồ cùng di chuyển sẽ gây ra sự ùn tắc lớn. Trong tình huống đó, ban tổ chức sự kiện A80 khuyến cáo người dân không nên vội vã ra về ngay khi sự kiện vừa kết thúc. Luôn đi trên vỉa hè hoặc trong phần đường được phân làn cho người đi bộ.

Làm sao để ra về nhanh chóng sau khi xem diễu binh 2.9 ẢNH: TUẤN MINH

Ban tổ chức lưu ý người dân cần xác định trước điểm bắt xe và đi bộ theo lộ trình phù hợp. Theo đó, nếu xem tại khu vực Nguyễn Thái Học - Cửa Nam - Hàng Bông mà muốn ra tàu điện Cát Linh - Hà Đông thì cần đi bộ thẳng về hướng tây dọc theo phố Cát Linh để đến ga Cát Linh (khoảng 1 km).

Trường hợp mục tiêu là xe buýt đi hướng nam (về Giáp Bát, Thanh Xuân) thì đi bộ về ga Hà Nội (dọc đường Lê Duẩn) hoặc ra trục đường Xã Đàn. Mục tiêu là xe buýt đi hướng đông (về Long Biên) thì đi bộ ra điểm trung chuyển xe buýt Trần Quang Khải.

Nếu xem tại khu vực Kim Mã - Giảng Võ - Núi Trúc, muốn đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông thì rất thuận tiện vì ga Cát Linh ngay gần đó.

Muốn đi tàu điện Nhổn - ga Hà Nội thì đi bộ ra đường Cầu Giấy để đến ga Cầu Giấy (thuộc tuyến Nhổn). Muốn bắt xe buýt đi hướng tây (về Cầu Giấy, Mỹ Đình) thì đi bộ ra điểm trung chuyển Cầu Giấy hoặc dọc đường Nguyễn Chí Thanh.

Nếu xem tại khu vực hồ Gươm (Tràng Tiền - Hàng Khay) mà mục tiêu xe buýt đi mọi hướng thì đi bộ ra điểm trung chuyển xe buýt Trần Quang Khải (cho hướng Long Biên) hoặc đi bộ ra các trục đường lớn như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo.

Nếu mục tiêu là tàu điện thì đi bộ đến ga Hà Nội (để đi về phía nam) hoặc bắt xe buýt đến các ga tàu điện khác.

Cũng theo ban tổ chức, trong một sự kiện quy mô lớn như lễ diễu binh 2.9, việc di chuyển bằng phương tiện cá nhân sẽ gặp vô vàn thách thức từ cấm đường, ùn tắc đến tìm kiếm bãi gửi xe. Do đó, tận dụng hệ thống giao thông công cộng là giải pháp hoàn hảo nhất để khắc phục những bất cập kể trên.