Đây là phần thể hiện của xạ thủ Hà Minh Thành. Anh liên tục dẫn đầu, và thậm chí có những lúc bắn trúng cả 5 phát liên tục.

Xem Hà Minh Thành bắn súng cực nét, phá kỷ lục SEA Games, tiết lộ cách Thu Vinh ‘nhả vía’

Trưa 19.12, đoàn bắn súng Việt Nam đã khép lại ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 33 cực thành công với tổng thành tích là 8 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ.

Trong đó, Hà Minh Thành là người thi đấu cuối cùng đã "khóa sổ" hoàn hảo bằng kỷ lục SEA Games, đóng góp tấm HCV quyết định để giúp bắn súng Việt Nam vượt chỉ tiêu 7 HCV đã được giao trước khi lên đường.

Đặc biệt, Hà Minh Thành đã chia sẻ câu chuyện vui cho thấy sự gắn kết, thân thuộc giữa các VĐV trong đoàn bắn súng khi nữ xạ thủ Thu Vinh - người phá 2 kỷ lục SEA Games ở đại hội này đã "nhả vía" chúc may mắn cho mình.