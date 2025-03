Xem lại những giáo án mầm non 30 năm trước

Giáo viên và trẻ mầm non tham quan triển lãm "50 năm giáo dục mầm non quận 1" ẢNH: BÍCH THANH

Với chủ đề "Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai", triển lãm "50 năm giáo dục mầm non quận 1" trưng bày những hình ảnh, những sản phẩm ghi dấu ấn 50 năm của bậc học mầm non, trong đó có những giáo án từ 30 năm trước. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2025) của Phòng GD-ĐT quận 1.

Qua đó giúp giáo viên, học sinh và người tham quan cùng nhìn lại chặng đường đã qua, ôn lại truyền thống tự hào, nhìn lại các cột mốc quan trọng, thành tựu đạt được trong quá trình phát triển giáo dục (giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2025).

Giáo viên mầm non xem lại những tập giáo án dạy trẻ mầm non khoảng 30 năm trước ẢNH: BÍCH THANH

Bà Lê Thị Thanh Giang, Trưởng Phòng GD-ĐT quận 1, cho biết trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, ngành giáo dục và đào tạo nói chung, trong đó bậc học mầm non quận 1 nói riêng đã đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Theo đó, quận 1 có 3 trường mầm non đạt Huân chương Lao động hạng nhì, 5 đơn vị đạt Huân chương Lao động hạng ba, 8 đơn vị nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 9/15 trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng cấp độ 2…

Trẻ mầm non tìm hiểu tại gian trưng bày đồ chơi ẢNH: BÍCH THANH

Trưởng phòng GD-ĐT quận 1 cho biết: "Tin tưởng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của bậc học mầm non quận 1 sẽ tiếp tục nêu cao hơn nữa tình thương và trách nhiệm, tận tâm, tận lực vì sự phát triển của giáo dục. Không ngừng đổi mới, sáng tạo, rèn luyện phẩm chất đạo đức, thường xuyên trau dồi năng lực chuyên môn nghiệp vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục các bé mầm non trở thành những công dân phát triển toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ, xứng đáng là công dân của thành phố mang tên Bác, để trưởng thành bay cao, bay xa từ ngôi nhà giáo dục quận 1".

Hình ảnh khu triển lãm "50 năm giáo dục mầm non quận 1" ẢNH: BÍCH THANH

Triển lãm "50 năm giáo dục mầm non quận 1" với chủ đề Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai, được trưng bày đến hết tháng 3.