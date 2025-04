Xem nhanh 12h: Thông tin vụ mẹ giết con ở Quảng Nam | Mr. Nawat ‘dửng dưng’ khi nhắc đến Thùy Tiên

Xem nhanh 12h ngày 6.4 có những nội dung chính sau:

Khởi tố, bắt giam người mẹ giết con để trục lợi tiền bảo hiểm ở Quảng Nam

Trong diễn biến mới nhất về thông tin lan truyền “người mẹ giết con để nhận tiền bảo hiểm”, trong tối qua (5.4) thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT đã tống đạt khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Tô Thị Ty Na (44 tuổi, ở huyện Thăng Bình) để điều tra về hành vi “giết người”. Đây là vụ việc gây chấn động dư luận nhiều ngày qua.

Cục CSGT: Đường dây khai thác cát của Thiên An Phát rất lớn, có tổ chức

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CP khoáng sản Thiên An Phát, và 3 cổ đông góp vốn Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc, về 2 tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cục CSGT: Đường dây khai thác cát của Thiên An Phát rất lớn, có tổ chức

Theo đại diện Cục CSGT, từ công tác nắm tình hình, Thủy đoàn I phát hiện đường dây khai thác cát trái phép trên tuyến sông Chu ở Thanh Hóa. Đây là đường dây rất lớn, có tổ chức chặt chẽ. Các đối tượng lập nhiều công ty vệ tinh để khai thác, tiêu thụ cát trái phép.

Ông Nawat nói gì khi được hỏi ồn ào của Nguyễn Thúc Thùy Tiên?

Giữa tâm điểm chú ý sau thông tin Quang Linh Vlogs và TikToker Hằng 'du mục' bị bắt với những cáo buộc liên quan vụ kẹo rau củ Kera thì nhân vật được nhắc tên nhiều nhất là Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Cô là một trong những hoa hậu được truyền thông săn đón nhiều nhất sau khi đăng quang Miss Grand International 2021 và cũng được cho là có mối quan hệ rất thân thiết với ông Nawat (Chủ tịch Miss Grand International). Chính vì thế mà những phản ứng của ông nhắc đến Thuỳ Tiên trong thời điểm này được dân mạng cũng đặc biệt chú ý.

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 7.4.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.