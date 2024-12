Xem nhanh 12h: 27 án tử trong vụ trùm ma túy Oanh ‘Hà’ | Nguyên nhân vụ rơi máy bay ở Kazakhstan

Xem nhanh 12h ngày 28.12 có những nội dung đáng chú ý sau:

Ông Lưu Bình Nhưỡng trục lợi 300.000 USD của doanh nghiệp như thế nào?

Đây là nội dung cáo trạng trong vụ ông Lưu Bình Nhưỡng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp việc phê duyệt dự án Quế Võ III của tỉnh Bắc Ninh để trục lợi 300.000 USD của doanh nghiệp.

Viện KSND tỉnh Thái Bình vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Lưu Bình Nhưỡng, cựu Phó trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về tội "cưỡng đoạt tài sản" và "lợi dụng chức vụ quyền hạn" trong khi thi hành công vụ.

7 bản án tử trong đường dây xuyên quốc gia của trùm ma túy Oanh 'Hà'

Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 27.12, TAND TP.HCM đã tuyên bị cáo Vũ Hoàng Oanh (67 tuổi, thường gọi Oanh "Hà") và 26 bị cáo đồng phạm cùng mức án tử hình về các tội mua bán - vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị cáo Oanh 'Hà' và 26 bị cáo khác bị tuyên Tử hình trong đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ hơn 626 kg ma túy ẢNH: NGUYỄN ANH

Cùng vụ án, 6 bị cáo khác bị tòa tuyên mức án chung thân, và 2 bị cáo tuyên 20 năm tù.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo gây ra đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội, một số bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ nhưng với tính chất nguy hiểm nên vẫn phải áp dụng hình phạt cao nhất.

Theo bản án nêu, các bị cáo đã điều hành hoạt động mua bán ma túy bằng cách sử dụng mạng xã hội Signal lấy biệt danh là "Colombia", "Mosscau" hoặc "Mosscau Russia" chỉ đạo chia đoạn, cắt khúc tránh bị phát hiện; dùng đầu số điện thoại của Mỹ hoặc Campuchia liên lạc giao nhận ma túy. Sử dụng tài khoản trung gian mang tên Hoang Cong Tu để thanh toán tiền mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với tổng số tiền khoảng 1.400 tỉ đồng. Tổng cộng, các bị cáo đã vận chuyển trót lọt hơn 626 kg ma túy.

Công an TP.HCM phá 7 đường dây mua bán chất kịch độc xyanua

Công an TP.HCM đã khởi tố 7 vụ án với 43 bị can liên quan đến hành vi 'tàng trữ, mua bán trái phép chất độc' thu giữ gần 9,7 tấn xyanua và nhiều hóa chất nguy hiểm trong dịp cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2025.

Qua công tác điều tra mở rộng vụ án "tàng trữ, mua bán trái phép chất độc" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại H.B.C khởi tố ngày 29.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.12 tiếp tục khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 12 đối tượng để điều tra về tội "mua bán trái phép chất độc"; thu giữ thêm 1 kg chất độc xyanua đã mua bán trái phép từ Công ty TNHH thương mại H.B.C (45 đường DN9, P.Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM).

