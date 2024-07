Xem nhanh 12h: Bàng hoàng vụ đốt cây xăng ở Nha Trang | Tài chính Quốc Cường Gia Lai hiện ra sao?

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 31.7.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Vì sao Hội An quyết định không điều chỉnh lại màu sơn di tích chùa Cầu?

Diện mạo của chùa Cầu (một trong những biểu tượng của phố cổ Hội An, tại tỉnh Quảng Nam) là chủ đề bàn luận trên mạng xã hội nhiều ngày qua.

Có ý kiến cho rằng, sau đại trùng tu, chùa Cầu trở nên mới mẻ bởi màu sơn, màu mái ngói và những chi tiết trên mái ngói. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng chính sự mới mẻ đó đã làm cho chùa Cầu mất đi vẻ đẹp cổ kính lâu nay.

Chiều tối 30.7, ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, cho biết sau khi tiếp thu ý kiến từ người dân và du khách, thành phố quyết định xử lý lại màu sơn của chùa Cầu bằng cách điều chỉnh lại màu nhạt hơn so với màu đỏ phía trước và sau chùa Cầu, còn bên hông sẽ sơn lại màu sẫm hơn so với màu trắng hiện tại.

Tuy nhiên, đến nay thành phố Hội An có hướng xử lý khác.

Bảng giá đất mới có làm tăng giá thị trường tại TP.HCM?

Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã có thông tin về dự thảo bảng giá đất mới trên địa bàn TP.HCM mà cơ quan này đang lấy ý kiến theo luật Đất đai năm 2024. Thông tin này đang khiến dư luận bàn tán sôi nổi.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, giá đất dự kiến tại dự thảo bảng giá đất điều chỉnh có tăng so với bảng giá đất tại Quyết định số 02/2020 của UBND TP.HCM khoảng 7 lần. Tuy nhiên, bảng giá đất theo Quyết định 02/2020 khi sử dụng phải nhân với hệ số điều chỉnh giá đất là 3,5 lần. Do đó, thực tế bảng giá đất điều chỉnh lần này chỉ tăng khoảng 2,5 lần và chỉ tương ứng 70% mặt bằng giá thị trường.

Trước những lo lắng của người dân vì giá đất tăng đột biến, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về bảng giá đất điều chỉnh dự kiến áp dụng từ ngày 1.8, khi luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM khẳng định bảng giá đất điều chỉnh được xây dựng dựa trên dữ liệu giá đất giao dịch trên thị trường, không có chuyện thổi giá, điều chỉnh giá cao hơn giá thị trường.

Ông Nguyễn Quốc Cường: Tài chính của Quốc Cường Gia Lai đang tốt

Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 30.7, ông Nguyễn Quốc Cường - con trai bà Nguyễn Thị Như Loan, xuất hiện với vai trò mới là Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai. Ông Nguyễn Quốc Cường đã trấn an các cổ đông sau sự việc mẹ của ông bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra liên quan dự án 39-39B Bến Vân Đồn ở quận 4, TP.HCM. Theo đó, tài chính của công ty đang rất tốt, không có gì đáng lo ngại nên ông mong cổ đông đồng hành, sát cánh trong thời gian tới và cả sau này.

Ông Nguyễn Quốc Cường cũng cho biết, công ty đang thu xếp bán bớt tài sản, xử lý hàng tồn kho, tính toán thoái vốn dự án để có nguồn tiền khoảng 3.000 tỉ đồng trả bà Trương Mỹ Lan. Bởi hiện nay, gánh nặng của công ty là khoản nợ 2.882 tỉ đồng phải trả cho bà Trương Mỹ Lan trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, liên quan dự án Phước Kiển. Loạt tài sản bất động sản giá trị của doanh nghiệp này cũng bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ.

