Xem nhanh 12h: Động đất dồn dập ở Kon Tum | Tranh cãi chùa Cầu sau đại trùng tu

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 30.7.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Vụ án Tịnh thất Bồng Lai: Thực hiện thủ tục đình chỉ xét xử Lê Thu Vân

Ngày 29.7.2024, thông tin từ TAND huyện Đức Hòa (tại tỉnh Long An) cho biết đơn vị này đang thực hiện các thủ tục theo quy định để đình chỉ việc xét xử đối với bà Lê Thu Vân (65 tuổi, hộ khẩu tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, tạm trú tại nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai, tức nhà của Cao Thị Cúc - ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Nguyên nhân là bị can này đã chết vào ngày 28.7 do bệnh.

Tiếp tục có động đất ở Kon Tum, kỷ lục 47 trận trong 3 ngày

Trong 3 ngày 28 - 29 - 30.7.2024, Viện Vật lý Địa cầu (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) liên tục phát đi thông báo tin động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông (thuộc tỉnh Kon Tum). Ngoài trận động đất cường độ lớn nhất diễn ra vào ngày 28.7, khu vực huyện Kon Plông còn có thêm kỷ lục là trong 3 ngày xảy ra 47 trận động đất (tính đến 7 giờ sáng nay 30.7).

2 trung úy công an cứu sống người đàn ông bất tỉnh dưới suối sâu

nghe tiếng kêu cứu, 2 trung úy công an xã ở Lai Châu đã lao mình xuống dòng suối chảy xiết để cứu người dân bị trượt chân ngã, đập đầu vào đá và đang chìm dần.

Thông tin này đã được đại diện Công an tỉnh Lai Châu chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên tối qua 29.7.

Chùa Cầu lạ lẫm sau đại trùng tu: Người dân, du khách và chính quyền nói gì?

Sau khoảng 1 năm rưỡi che chắn kín để trùng tu, chùa Cầu ở phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã giới thiệu 'diện mạo' mới.

Vài ngày qua, khi toàn bộ mái che được tháo dỡ, di tích chùa Cầu đã lộ diện cho người dân và du khách chiêm ngưỡng cũng là lúc có nhiều ý kiến trái chiều về diện mạo của chùa Cầu sau đại trùng tu.

Nhiều ý kiến cho rằng, chùa Cầu sau khi tu bổ trở nên mới mẻ, sáng hơn bởi màu sơn, màu mái ngói và họa tiết trên mái ngói. Tuy nhiên, chính vì những điều mới mẻ ấy đã khiến chùa Cầu bớt cổ kính như vẻ đẹp bấy lâu nay.

