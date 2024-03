Xem nhanh 12h: Bắt 14 người vụ mạo danh ‘Huấn hoa hồng’ | Khoảnh khắc cứu du khách ngưng tim giữa quán

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 29.3.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

SCB yêu cầu được toàn quyền quản lý, sử dụng tài sản của Trương Mỹ Lan

Ngày 28.3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm kết thúc phần bào chữa của luật sư cho các bị cáo trong vụ án, chuyển sang phần trình bày của các luật sư bảo vệ lợi ích hợp pháp của bị hại và người liên quan, trong đó có Ngân hàng TMCP Sài Gòn (tức SCB).

SCB tham gia với 2 tư cách là bị hại đối với hành vi “tham ô tài sản” và người có quyền và nghĩa vụ liên quan đối với hành vi “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”.

Đại diện SCB đề nghị HĐXX xem xét, buộc Trương Mỹ Lan hoàn trả hơn 677.000 tỉ đồng và hơn 84.000 tỉ đồng tiền lãi; đồng thời giao 1.166 mã tài sản là vật chứng trong vụ án cho SCB được quyền khai thác, sử dụng, không phân biệt tài sản đó có đủ điều kiện pháp lý.

Ngành du lịch Đà Nẵng cảm ơn, khen thưởng vụ cứu du khách ngưng tim giữa quán

Những ngày gần đây trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip ghi lại cảnh một nữ điều dưỡng cấp cứu cho một nam du khách ngưng tim đột ngột tại quán ăn ở Đà Nẵng, giúp nam du khách giữ được mạng sống ngay tại hiện trường.

Nữ điều dưỡng trong video tên là Đặng Thị Hạ, đã có 7 năm làm việc tại Trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai. Với kinh nghiệm chứng kiến nhiều ca ngừng tim, ngừng tuần hoàn phải cấp cứu ngay trong phòng bệnh, khi gặp một ca cấp cứu ngoài cộng đồng chị Hạ đã có phản ứng nhanh nhạy.

Nhờ cấp cứu kịp thời, du khách Ấn Độ đã bình phục, giữ được tính mạng.

Vụ lừa đảo liên quan Facebook 'Huấn hoa hồng': Bắt 14 bị can

Chiều 28.3, thông tin tới báo chí, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã có chia sẻ kết quả điều tra vụ án nhiều người dùng các tài khoản mạng xã hội giả, có liên quan đến Facebook "Huấn hoa hồng" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đây là một ổ nhóm tội phạm có tổ chức. Kết quả, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố, bắt giữ 14 bị can về 5 nhóm tội danh: “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “mua bán bộ phận cơ thể người”; “đánh bạc”; “tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”; “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Trong đó, 7 bị can bị khởi tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, dưới hình thức giả danh các tài khoản mạng liên quan "Huấn hoa hồng" để cho vay tín chấp.

Vụ khách hàng mất 58 tỉ trong tài khoản: Bắt giám đốc MSB Thanh Xuân

Ngày 28.3, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã có thông tin về vụ việc khách hàng bỗng dưng mất 58 tỉ tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (tức MSB).

Theo thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, ngày 10.10.2023, Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện bà Bùi Thị Hoài Anh (40 tuổi, ở quận Long Biên), Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

