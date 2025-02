Xem nhanh 12h: Bắt khẩn cấp tài xế vụ tai nạn thảm khốc ở Sơn La | Lý do CSGT giật ví người dân

Xem nhanh 12h ngày 22.2 có những nội dung chính sau:

Xe khách va chạm xe đầu kéo tại Sơn La, 6 người tử vong

Cập nhật thông tin về vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào đêm hôm qua (21.2) trên Quốc lộ 6, thuộc xã Sặp Vạt (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La). Vụ va chạm giữa xe khách và xe đầu kéo khiến 6 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương. Trong sáng nay, đại diện Công an tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; lệnh giữ người, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Nguyễn Đình Hùng (42 tuổi, trú huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) để điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Bắt khẩn cấp tài xế xe khách

Liên tiếp 2 vụ lật xe ở Sơn La: Cục CSGT khuyến cáo khẩn

Cũng trong đêm 21.2, tại Quốc lộ 37, đoạn qua huyện Bắc Yên (Sơn La) xảy ra vụ xe tải trong lúc xuống dốc không làm chủ được tốc độ cộng với đường trơn trượt đã lật đè vào xe bán tải đang lên dốc, sau đó lao xuống ven đường khiến ít nhất 2 người bị thương. Như vậy trong đêm 21.2, liên tiếp 2 vụ tai nạn vì lật xe ô tô xảy ra tại Sơn La, Cục CSGT Bộ Công an đã đưa ra khuyến cáo lái xe an toàn trong thời tiết xấu, đường trơn trượt.

Cận cảnh cứu hộ vụ tai nạn kinh hoàng tại Sơn La

Đại diện Cục CSGT cho biết, hiện nhiều tỉnh, thành phố ở miền Bắc tiếp tục có sương mù, mưa, nồm ẩm khiến đường trơn trượt gây mất an toàn giao thông. Do vậy, việc lưu thông của các phương tiện trên các cung đường đèo, đồi núi vốn đã nguy hiểm lại càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn. Để đảm bảo an toàn giao thông, đại diện Cục CSGT khuyến cáo, tài xế cần chú ý kiểm tra kỹ phương tiện và định hình lộ trình trước khi xuất phát, cần đảm bảo sức khỏe, tỉnh táo khi lái xe. Đại diện Cục CSGT lưu ý tài xế cần hết sức cẩn thận nếu đường trơn trượt, sương mù dày đặc. Nên hạn chế hoặc có thể ngừng lưu thông trong điều kiện này. Đồng thời, đại diện Cục CSGT cũng khuyến cáo tài xế cần tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông.

Công an thông tin vụ CSGT giật ví, khống chế người dân ở TP.HCM

Như Báo Thanh Niên đã thông tin mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cán bộ CSGT giật ví và khống chế người dân trên đường tại huyện Bình Chánh (TP.HCM). Vụ việc xảy ra vào tối 20.1, đáng nói là sau khi một người đàn ông giơ chiếc ví ra trước mặt CSGT thì bị cán bộ này giật ví và quật ngã người xuống đường. Video về vụ việc sau khi đăng tải trên các nền tảng Báo Thanh Niên đã nhận về rất nhiều lượt xem, vậy thì nguyên nhân vụ việc này là như thế nào, đến chiều 21.2, Công an TP.HCM đã thông tin về vụ việc.

Xôn xao clip CSGT giật ví, 'khống chế' người dân ở TP.HCM

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 23.2.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.