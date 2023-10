Xem nhanh 12h: Bắt nghi phạm bỏ độc vào sữa | Chuyến trở về đẫm nước mắt của ngư dân Trường Sa

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 21.10.2023 có những thông tin đáng chú ý sau:

Lộ diện nghi phạm bỏ độc vào sữa khiến 2 mẹ con tử vong ở Tiền Giang

Liên quan vụ 2 mẹ con tử vong nghi do ngộ độc sữa gây rúng động ở Tiền Giang, sáng 21.10.2023, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết cơ quan này đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với thiếu niên 14 tuổi (ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Bị can là con ruột của người đàn ông 45 tuổi và là cháu nội của người phụ nữ 83 tuổi, mà cả hai đã tử vong trước đó.

Nghi phạm cũng gọi người đàn ông 55 tuổi đang được điều trị trong bệnh viện là bác ruột.

Lộ diện nghi phạm bỏ độc vào sữa khiến 2 mẹ con tử vong ở Tiền Giang

Biển số 51K-888.88 được 'đại gia' chốt hơn 15 tỉ, giảm một nửa so với lần đầu

Hôm nay 21.10, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tiếp tục tổ chức đấu giá biển số ô tô. Tại lượt đấu đầu tiên diễn ra vào khung 8 giờ - 9 giờ, biển số được nhiều người chú ý nhất là 51K-888.88 của TP.HCM.

Đây là lần thứ hai biển số này được đưa ra đấu giá, sau khi từng đấu giá thành công hồi tháng 9 nhưng người trúng đấu giá bỏ cọc.

Biển số 51K-888.88 được chốt giá hơn 15 tỉ đồng trong lần đấu giá thứ hai CHỤP MÀN HÌNH

Kết thúc lượt đấu giá, biển số 51K-888.88 được chốt giá ở mức hơn 15 tỉ đồng. So với lần đấu giá trước đó (hơn 32 tỉ đồng), mức giá đã giảm hơn một nửa. Dù vậy, tính đến thời điểm hiện tại, 51K-888.88 vẫn là biển số nằm trong top đầu có giá trị cao.

Được biết, ngoài biển số 51K-888.88, nhiều biển số "siêu VIP" từng đấu giá thành công sẽ được đưa ra đấu giá lại trong thời gian tới, với cùng lý do là người trúng đấu giá bỏ cọc. Điển hình như 30K-555.55, 30K-567.89, 36A-999.99…

Ngư dân gặp nạn ở vùng biển Trường Sa: Cuộc trở về trong nước mắt

Từ khi hay tin 2 tàu ở Quảng Nam bị lốc xoáy đánh chìm ở vùng biển quần đảo Trường Sa khiến 2 ngư dân tử vong và nhiều người mất tích ngoài khơi, người thân của những ngư dân mất tích vẫn chờ tin và mong cầu một phép màu.

Đến nay, công tác tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân mất tích vẫn đang được các lực lượng nỗ lực ngày đêm.

Sau 5 ngày gặp nạn trên vùng biển Trường Sa, chiều hôm qua 20.10, sau gần 30 giờ đồng hồ di chuyển, tàu cứu hộ đã đưa 78 ngư dân Quảng Nam cùng thi thể 2 ngư dân gặp nạn ở vùng biển Trường Sa về đến bến cảng tại Chi đội Kiểm ngư số 3 (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Ngư dân gặp nạn ở vùng biển Trường Sa: Cuộc trở về trong nước mắt

Cấp cứu nam shipper rơi xuống hố ga trên vỉa hè Hà Nội

Mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một nam shipper rơi xuống hố ga trên vỉa hè đường Tố Hữu (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

Theo nhân chứng, vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 19.10. Thời điểm này, nam shipper lái xe máy đi trên vỉa hè thì bất ngờ bị tụt xuống hố ga không che chắn. Sau cú ngã, chiếc xe máy nằm lọt thỏm dưới hố ga, còn nam shipper bị thương khá nặng ở vùng mắt, trán và được người dân đưa đi cấp cứu.

Đáng chú ý là tại khu vực này không chỉ có 1 mà có đến 3 hố ga không nắp đậy như cái bẫy ngay trên vỉa hè.

Cấp cứu nam shipper rơi xuống hố ga trên vỉa hè Hà Nội

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 22.10.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.