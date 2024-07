Xem nhanh 12h: Bất ngờ lời khai cô ruột hạ độc cháu bằng xyanua | Vàng nhẫn sắp bằng giá vàng miếng

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 8.7.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Lời khai rợn người của cô ruột dùng xyanua đầu độc cháu: Từng hạ độc nhiều người khác

Vụ án cô ruột dùng xyanua đầu độc cháu xảy ra ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, đã gây rúng động dư luận nhiều ngày qua.

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi) khai với công an lý do dùng xyanua đầu độc cháu.

Điều bất ngờ là tại cơ quan công an, ngoài việc thừa nhận đã dùng chất xyanua đầu độc cháu mình, bị can Nguyễn Thị Hồng Bích còn khai trước đó đã dùng loại chất độc này giết chồng và 2 người cháu ruột khác.

Thực hư chuyện khinh khí cầu chở 9 người 'rơi xuống ruộng lúa'

Ngày 7.7.2024, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh này kèm thông tin một khinh khí cầu chở 9 người bay từ thị xã Sơn Tây sau một quãng đường dài thì 'rơi xuống ruộng lúa' trên địa bàn thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội).

Thông tin này đã thu hút sự quan tâm của dân mạng những giờ qua.

Trước đó, năm 2022, nhân sự kiện chào mừng kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây (tại thị xã Sơn Tây), lễ hội khinh khí cầu đã được tổ chức tại sân vận động thị xã Sơn Tây, thu hút sự quan tâm lớn của người dân địa phương và các vùng lân cận.

Sau thành công của lễ hội khinh khí cầu năm 2022, chính quyền sở tại kỳ vọng loại hình này sẽ giúp quảng bá tiềm năng cũng như tìm kiếm cơ hội thúc đẩy văn hóa, du lịch của địa phương.

Robot đào đường: Chủ đầu tư phải khắc phục hư hỏng hệ thống thoát nước

Liên quan đến vụ việc robot đào đường làm 12 căn nhà của người dân trên đường số 18 (phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, TP.HCM) bị lún, nứt, nghiêng mà Báo Thanh Niên đã liên tục phản ánh, mới đây, UBND thành phố Thủ Đức đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM phải khắc phục, sửa chữa đường số 18 bị hư hỏng do robot đào đường gây nên.

'Ác mộng' của người dân gần khu nổ mìn khai thác đá: Trong nhà như động đất

Gần 1 năm qua, hàng chục hộ dân tại thôn Đồng Bong (xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) luôn sống trong bất an do ảnh hưởng từ hoạt động khai thác, chế biến tại mỏ đá Bụng Cóc.

Dù đứng xa vài trăm mét, người dân vẫn có thể nghe rõ tiếng máy bên trong vận hành. Con đường đi qua thôn Đồng Bong có nhiều xe chở đá ra vào, những chiếc xe tải lớn này không chỉ gây rung chấn mà còn cuốn theo cả bụi mù mịt, xộc thẳng vào nhà người dân 2 bên đường.

Đặc biệt, những khi mỏ đá nổ mìn đã trở thành nỗi khiếp sợ của người dân địa phương nơi đây.

