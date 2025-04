Xem nhanh 12h: Bí ẩn hài cốt trong núi đá | Vợ chồng 'quân sư' giúp Bùi Đình Khánh bỏ trốn

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 25.4.2025 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Sơ duyệt diễu binh trên đường Lê Duẩn tối 25.4, người dân lưu ý gì?

Chỉ còn ít ngày nữa, lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm ngày đất nước thống nhất sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM. Và ngay trong tối nay 25.4, hơn 10.000 người thuộc các lực lượng quân đội, công an, dân quân và các tầng lớp nhân dân sẽ tham gia buổi sơ duyệt trên trục đường Lê Duẩn – đoạn trước Hội trường Thống Nhất, quận 1.

Đây là một trong những sự kiện quy mô lớn, được chuẩn bị công phu và có nhiều phần biểu diễn đặc sắc. Tuy nhiên, để theo dõi trọn vẹn và không gặp cảnh kẹt xe, quý vị cần lưu ý nhiều điểm quan trọng về thời gian diễn ra, lộ trình cấm xe và phương án di chuyển hợp lý.

Bí ẩn hài cốt trong núi đá ở Nghệ An: Có 18 hộp sọ và xương người

Một hang núi đá giữa cánh đồng ở xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An vừa khiến người dân địa phương hoang mang khi phát hiện hàng loạt hộp sọ và xương người.

Bước đầu, một lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn cho biết cơ quan chức năng phát hiện có 18 hộp sọ và nhiều đoạn xương. Hiện, các cơ quan cơ quan chức năng vẫn đang xác minh và điều tra, nên chưa xác định được chính xác số lượng hài cốt trong hang.

Bàn bạc giúp Bùi Đình Khánh bỏ trốn, 2 vợ chồng bị bắt

Vụ án ma túy gây rúng động tại tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có diễn biến mới. Hai nghi phạm được xác định đã giúp bị can Bùi Đình Khánh – kẻ nổ súng khiến một thiếu tá công an hy sinh – bỏ trốn, vừa bị Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ.

Đường dây ma túy, hành trình đào tẩu và những chi tiết gây sốc về cách nghi phạm Khánh lẩn trốn đang khiến dư luận không khỏi phẫn nộ.

