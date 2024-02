Xem nhanh 12h: Bị phạt ngay cửa ngõ sân bay giáp tết | Ngao ngán nạn vẽ bậy ở Đà Nẵng

Xem nhanh 12h ngày 7.2 có những tin tức đáng chú ý sau:

Công binh Việt Nam ở châu Phi thi gói bánh chưng đón tết

Trong những ngày cận Tết Nguyên đán, Đội Công binh Việt Nam tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei, châu Phi) đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có các hoạt động gắn liền với tết cổ truyền như nấu bánh chưng hay trang trí tết mà những nguyên vật liệu được gửi sang từ Việt Nam.

Theo thiếu tá Nguyễn Mậu Vũ (Chính trị viên Đội Công binh Việt Nam tại Phái bộ UNISFA), bắt đầu từ năm 2024, ngày Tết Nguyên đán đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là ngày nghỉ lễ chính thức, đây là dấu ấn ý nghĩa cho những người lính mũ nồi xanh thường xuyên đón tết xa quê hương.

Bị phạt ngay cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất vì không ký hợp đồng vận chuyển

Ngày 6.2 (27 tháng chạp), đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất, thuộc phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM, đã phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông và Đồn công an Cửa khẩu Tân Sơn Nhất tiến hành tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cửa ngõ ra vào Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Đội tuần tra liên ngành đã phối hợp để kiểm tra các tài xế về nồng độ cồn, hoạt động vận tải hành khách. Qua kiểm tra, các tài xế đều không vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp tài xế đã bị sai sót trong hợp đồng vận chuyển khách.

Ngọc Trinh nói gì sau khi được hưởng án treo?

Bị tuyên phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "gây rối trật tự công cộng", Ngọc Trinh (tên thật là Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi) cũng đồng thời được tuyên trả tự do ngay tại phiên tòa sơ thẩm hôm 2.2.2024. Rất nhiều ý kiến xoay quanh mức phạt dành cho Ngọc Trinh.

Sau 4 ngày kể từ phiên xét xử, hôm 6.2.2024, người mẫu Ngọc Trinh đã có những chia sẻ trên trang cá nhân. Đây cũng là động thái mới nhất của nữ người mẫu.

