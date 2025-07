Xem nhanh 12h: Bộ Công an kêu gọi Mr.Hunter đầu thú | Kiểm nghiệm bún đổi màu bất thường

Xem nhanh 12h ngày 8.7 có những nội dung chính sau:

Vụ án Mr.Pips: Liệu Mr.Hunter có trình diện khi vợ bị bắt?

Ngày 7.7, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, đến nay, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 44 bị can, trong đó 38 người về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 4 bị can đang bị truy nã quốc tế trong vụ án liên quan đến Mr.Pips.

Vợ của Mr.Hunter bị bắt tại Thái Lan, khi chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ

"Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Interpol - tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế, bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ, tức Mr.Hunter) khi đang trốn tại Thái Lan. Hiện đối tượng Thêu đang nuôi con nhỏ, chúng tôi đợi đủ thời gian theo quy định sẽ dẫn độ về Việt Nam", trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nói và cho hay, khi bị bắt giữ, Thêu đang chuẩn bị hành lý để trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Với đối tượng Lê Khắc Ngọ, trung tướng Tùng thông tin, cơ quan điều tra đã xác định được địa điểm đối tượng lẩn trốn và đang phối hợp với Interpol để truy bắt. Ông cũng yêu cầu Ngọ khẩn trương ra đầu thú.

Hé lộ danh tính 5 bị can trong vụ Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Theo đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an), căn cứ kết quả điều tra, ngày 2.6, C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra ở Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 ở tỉnh Ninh Bình (tỉnh Hà Nam cũ), quy định tại điều 219 bộ luật Hình sự.

Danh tính 5 bị can, gồm: Trần Văn Sinh, Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán Ban QLDA y tế trọng điểm; Nguyễn Hữu Tuấn, nguyên Phó giám đốc Ban QLDA y tế trọng điểm; Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Giám đốc Ban QLDA y tế trọng điểm, Nguyễn Kim Chung, nguyên Phó giám đốc Ban QLDA y tế trọng điểm (Bộ Y tế); Đào Xuân Sinh, giám đốc của một công ty tư vấn. 5 bị can này cùng bị khởi tố về tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

"Bước đầu xác định các đối tượng đã gây thiệt hại 80 tỉ đồng và gây lãng phí 770 tỉ đồng. C03 đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định", đại diện C03 cho biết thêm.

