Xem nhanh 12h: Cấm đại đức Thích Nhuận Đức thuyết giảng | Diễn biến vụ án Tịnh thất Bồng Lai

Cấm đại đức Thích Nhuận Đức thuyết giảng dưới mọi hình thức vô thời hạn

Ngày 9.7 Báo Giác Ngộ có bài viết liên quan tới các phản ánh, bức xúc của dư luận, đặc biệt từ bà con Khmer về những lời, thái độ khiếm nhã của đại đức Thích Nhuận Đức trong một video năm 2023.

Chiều 9.7.2024, tại chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM), Chư tôn đức đại diện Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương, chư tôn đức lãnh đạo đặc trách hệ phái Nam tông Khmer cùng Văn phòng II Trung ương Giáo hội đã có buổi họp trao đổi, xem xét và thống nhất các biện pháp kỷ luật gia tăng đối với đại đức Thích Nhuận Đức.

Vụ án Tịnh thất Bồng Lai: Khởi tố Lê Thanh Nhất Nguyên về hành vi lừa đảo

Ngày 9.7, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết tại Trại tạm giam B34 (thuộc Bộ Công an), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi, ngụ tại nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai tại số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các quyết định và lệnh đã được Viện KSND tỉnh Long An phê chuẩn.

Khởi tố bị can dùng búa đánh nữ trung tá công an lún sọ

Ngày 9.7, thông tin từ Công an tỉnh Bình Định cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Văn Đức (44 tuổi, ở thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi giết người.

Bị can Đức là người đã ra tay hành hung nữ trung tá 45 tuổi, công tác tại Công an huyện Hoài Ân.

Vụ việc này đã gây xôn xao dư luận vài ngày qua.

