Xem nhanh 12h: Cập nhật vụ 3 thành viên HAGL tử nạn | Tài xế đột quỵ vẫn bảo vệ hành khách

Vụ 3 thành viên HAGL tử nạn: Tài xế không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy

Tối 12.8, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết cả 3 tài xế trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tử vong, đều không có nồng độ cồn và đều âm tính với ma túy.

Theo đó, xe tải BS 81H-027.60 sản xuất năm 2022, niên hạn sử dụng đến năm 2047, hạn lưu hành đến ngày 24.5.2025. Lái xe Đinh Tiến Bình (36 tuổi, trú tại huyện Chư Pưh, Gia Lai) có giấy phép lái xe hạng C, không có nồng độ cồn.

Xe ô tô con BS 81A-004.70 của CLB bóng đá HAGL sản xuất năm 2011, hạn lưu hành đến ngày 9.3.2024. Lái xe Nguyễn Tú Sinh (57 tuổi, trú tại phường Ia Kring, thành phố Pleiku) có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn.

Xe tải BS 47C-263.06, sản xuất năm 2014, niên hạn sử dụng đến năm 2039, lưu hành đến ngày 30.1.2024. Lái xe Nguyễn Tấn Xôn (39 tuổi, trú tại huyện Krông Búk, Đắk Lắk) có giấy phép lái xe hạng E, không có nồng độ cồn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong TTXVN

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 15 giờ ngày 12.8, trên quốc lộ 14, đoạn qua địa phận xã Ia H'rú, huyện Chư Pưh (Gia Lai), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô khiến 3 thành viên CLB bóng đá HAGL tử vong, 1 người đưa đi cấp cứu.

Cụ thể, vào thời điểm này, xe ô tô 4 chỗ BS 81A-004.70 do ông Nguyễn Tú Sinh điều khiển chở các thành viên của CLB bóng đá HAGL đang lưu thông theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai, khi đến địa điểm trên, thì xe tải BS 81H-027.60 do ông Đinh Tiến Bình điều khiển chở vật liệu lưu thông phía sau xe 4 chỗ đã bất ngờ va chạm với xe tải 47C-263.06 do ông Nguyễn Tấn Xôn điều khiển đi chiều ngược lại. Hậu quả, chiếc xe 4 chỗ chở các thành viên CLB HAGL bị kẹp ở giữa và bị 2 xe tải tông bẹp dúm thân xe.

3 thành viên đội bóng Hoàng Anh Gia Lai không may tử vong trong vụ tai nạn giao thông chiều 12.8

Sau khi tai nạn xảy ra, người dân cùng lực lượng chức năng đã tập trung dùng nhiều biện pháp để đưa người trong xe 4 chỗ ra ngoài. Lúc này, 3 trong số 4 người đang ngồi trên xe 4 chỗ tử vong tại hiện trường, gồm: Trợ lý HLV Dương Minh Ninh (48 tuổi), ngoại binh Paollo Oliveira (27 tuổi) và bác sĩ Đào Trọng Trí (31 tuổi); còn tài xế Sinh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng: gãy xương đòn, xương sườn...

Nguyên nhân vụ tai nạn làm 3 thành viên CLB bóng đá HAGL tử vong đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lời kể xúc động về khoảnh khắc tài xế đột quỵ trên vô lăng vẫn bảo vệ hành khách

Những ngày qua, mạng xã hội đăng tải câu chuyện một câu chuyện đẹp liên quan đến chuyến xe khách từ Bến xe Miền Tây ở TP.HCM về Sóc Trăng vào tối ngày 7.8. Khi ấy, anh Sơn Tùng, là tài xế cầm lái chuyến xe bất ngờ lên cơn đột quỵ giữa đường.

Anh Tùng đã cố gắng đánh lái đưa xe tấp vào lề đường, giữ an toàn cho toàn bộ hành khách. Việc anh đã không qua khỏi khiến nhiều người khâm phục và tiếc thương.

Lời kể xúc động: Khoảnh khắc tài xế đột quỵ trên vô lăng vẫn cố cứu hành khách

Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn, các tỉnh miền núi ứng phó thế nào?

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết trong 9 ngày, từ 2 - 10.8.2023, mưa lớn, sạt lở đất tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Sơn La, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hòa Bình, Tuyên Quang, đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn, các tỉnh miền núi ứng phó thế nào?

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Bắc bộ từ khoảng ngày 16 - 21.8, dự báo sẽ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông, có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Do mưa liên tục từ cuối tháng 7 tới nay nên các tỉnh miền núi phía bắc thường xuyên xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Trước tình hình thiên tai diễn biến rất phức tạp, khó lường, các tỉnh đều đã có kế hoạch ứng phó cụ thể nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 14.8.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.