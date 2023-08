Xem nhanh 12h ngày 12.8: Mong ngóng cầu Long Kiểng ở TP.HCM | Tổng thống Putin cân nhắc dự hội nghị G20

Bắt nữ vụ trưởng liên quan vụ án 'nhận hối lộ' tại Lâm Đồng

Chiều 11.8, trao đổi với Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với bà Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I) thuộc Văn phòng Chính phủ, về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 3, điều 356 bộ luật Hình sự năm 2015.

Sơ tán dân khỏi khu vực sạt lở đường tránh phía nam Bảo Lộc

Ngày 11.8, ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng và TP.Bảo Lộc di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở trên đường tránh phía nam TP.Bảo Lộc; đồng thời thông tin, cảnh báo về tình trạng sạt lở, sụt lún đất gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường này.

Công an Tiền Giang bắt tạm giam 5 cán bộ xã của tỉnh Kiên Giang

Chiều 11.8, ông Huỳnh Văn Thái Quỳnh, Phó chủ tịch UBND H.Giồng Riềng (Kiên Giang), xác nhận 5 cán bộ xã của huyện này vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác.

Cụ thể, 5 cán bộ bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Trần Văn Thẩm, Phó chủ tịch UBND xã Thạnh Bình; Phan Đình Vịnh, Phó chủ tịch UBND xã Thạnh Hưng; Quách Văn Việt, công chức Văn phòng UBND xã Thạnh Bình; Tô Khánh Hoàng, công chức Tư pháp - Hộ tịch và Danh Thanh Thủy, công chức Địa chính, lâm nghiệp, xây dựng, môi trường UBND xã Thạnh Hưng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã đến làm việc với lãnh đạo các xã nêu trên để tống đạt quyết định khởi tố, khám xét nơi làm việc và bắt tạm giam thời hạn 4 tháng các bị can.

Ngày đêm mong ngóng cầu Long Kiểng gần 600 tỉ ở Nhà Bè

Người dân ở hai xã Phước Kiển và Nhơn Đức của huyện Nhà Bè (TP.HCM) đang mong ngóng ngày cây cầu bằng bê tông cốt thép với tổng đầu tư gần 600 tỉ đồng được khánh thành thay thế cây cầu cũ đã xuống cấp.

Phe đảo chính Niger dọa giết tổng thống nếu bị tấn công

AP ngày 11.8 dẫn lời 2 quan chức phương Tây cho biết chính quyền quân sự của Niger đã dọa sẽ giết Tổng thống Mohamed Bazoum nếu các nước láng giềng can thiệp quân sự để khôi phục chính phủ.

Theo nguồn tin, các cảnh báo trên được phe đảo chính Niger gửi đến Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland, trong lúc bà đang có chuyến công du đến nước này.

Tổng thống Niger Mohamed Bazoum tại "Diễn đàn Hòa bình, An ninh và Quản trị trong Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Mỹ - châu Phi" năm 2022 tại Mỹ REUTERS

Tổng thống Putin đang cân nhắc tham dự hội nghị G20

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cân nhắc xem có nên tham dự cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của ông với các nhà lãnh đạo phương Tây kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2.2022 hay không.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự một cuộc họp ở Moscow ngày 10.8 REUTERS

Sự cân nhắc trên được một nguồn tin từ Điện Kremlin tiết lộ với Đài NBC News. Nguồn tin khẳng định Tổng thống Putin vẫn không loại trừ khả năng đích thân xuất hiện tại cuộc họp G20 của các nền kinh tế lớn vào ngày 9-10.9 ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Điện Kremlin. Vào ngày 4.8, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay vẫn chưa rõ ai sẽ phụ trách phái đoàn Nga tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ vào tháng tới, theo Hãng tin TASS.

