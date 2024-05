Xem nhanh 12h: Choáng với giá vàng miếng SJC | Vì sao đề xuất dao là vũ khí quân dụng

Xem nhanh 12h ngày 9.5 có những nội dung chính sau:

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Bình bị bắt

Sáng 9.5, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Bình (51 tuổi, trú phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi "cố ý làm lộ bí mật nhà nước", quy định tại điều 337 bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Văn Bình là Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Hành vi sai phạm của ông Nguyễn Văn Bình chưa được công bố, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý những người liên quan theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội từ ngày 1.1.2020.

Bộ Công an đề xuất dao sẽ là vũ khí quân dụng nếu dùng để xâm phạm tính mạng con người

Việc đưa dao vào danh mục vũ khí cần được quản lý trong dự thảo luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (gọi tắt là luật Quản lý vũ khí) sửa đổi luật hiện hành được ban hành từ năm 2017 là nội dung được quan tâm và nhiều người còn băn khoăn.

Giải đáp điều này, đại tá Vũ Minh Hùng, Trưởng phòng Hướng dẫn, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo (Phòng 3) thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an, cho hay luật Quản lý vũ khí năm 2017 không quy định dao có tính sát thương cao là vũ khí và vũ khí thô sơ được trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng khác để thi hành công vụ hoặc không được trang bị cho các đối tượng theo quy định của luật này, nhưng sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật không được xác định là vũ khí quân dụng.

Trong khi đó, tại điều 306 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định chỉ xử lý hình sự được đối với tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ khi đối tượng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích.

Giá vàng liên tục phá đỉnh

Theo ghi nhận sáng nay (9.5), giá vàng miếng SJC đã vượt qua mức hơn 88,5 triệu đồng/lượng.

Biến động vàng ngày 9.5: Giá vàng miếng SJC tiến lên mốc 89 triệu đồng/lượng?

Trong diễn biến trước đó về phiên đấu thầu vàng hôm qua (8.5), kết quả đấu thầu vàng ngày 8.5 có 3 đơn vị (gồm 2 ngân hàng và 1 công ty vàng) đã trúng thầu 3.400 lượng vàng, tương đương 20% trong tổng lượng vàng mang ra đấu thầu, giá trúng thầu là 86,05 triệu đồng/lượng.

Giá đấu thầu mà Ngân hàng nhà nước đưa ra là 86,05 triệu đồng/lượng cao hơn giá mua vào của các đơn vị kinh doanh tại thời điểm đấu thầu khoảng 800.000 đồng/lượng. Ngay sau khi kết thúc đấu thầu, giá vàng trên thị trường đã tăng lại lên mức cao là 87,5 triệu đồng/lượng trong chiều qua vàng tiếp tục phá kỷ lục trong sáng nay (9.5).



