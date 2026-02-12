Xem nhanh 12h: Cửa ngõ miền Tây bắt đầu ùn ứ | Đóng cửa gần 200 trung tâm lừa đảo ở Campuchia

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 12.2.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chở hành lý trên nóc ô tô về quê ăn tết: Có bị CSGT phạt?

"Chở hành lý trên nóc ô tô có bị phạt hay không?" vẫn là nỗi băn khoăn, thắc mắc của nhiều người nhưng hiện tại, luật hiện hành đã quy định cụ thể trường hợp này để người dân tránh bị phạt trong quá trình di chuyển.

Trước khi tuyên bố phá sản, Khoa Pug sống xa hoa ra sao?

Thông tin Khoa Pug tuyên bố 'trắng tay' khiến cộng đồng mạng xôn xao vì anh từng được biết đến là nhà sáng tạo nội dung có thu nhập 'khủng' và 'tiền tiêu không hết'.

Sạp hoa tết bán hơn 500 chậu/ngày: Nguồn hàng từ đâu, bán thế nào mà được truyền tai "quá rẻ"?

Mỗi ngày cao điểm cận Tết, sạp hoa nhỏ của bà Phan Thị Thu Thủy trên đường Nguyễn Bình, xã Hiệp Phước, TP.HCM có thể bán ra hơn 500 chậu hoa, tấp nập người mua từ sáng sớm, trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều gia đình khi xuân về.

Ghé thăm chợ 'chồm hổm' siêu đẹp tại miền Tây

Giữa những ngày giáp Tết rộn ràng, chợ "chồm hổm" Vị Thanh, TP.Cần Thơ hiện lên như một nét chấm phá rất riêng của miền Tây sông nước. Không sạp hàng kiên cố, không bảng hiệu cầu kỳ, khu chợ mộc mạc này gây ấn tượng bởi sự gọn gàng, ngăn nắp hiếm thấy và vẻ đẹp dung dị của một không gian sinh hoạt văn hóa đậm chất nông thôn.

