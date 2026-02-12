Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Cửa ngõ miền Tây bắt đầu ùn ứ | Đóng cửa gần 200 trung tâm lừa đảo ở Campuchia

TT Phát triển Nội dung số
12/02/2026 11:00 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin Xem nhanh 12h ngày 12.2.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 12.2.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chở hành lý trên nóc ô tô về quê ăn tết: Có bị CSGT phạt?

"Chở hành lý trên nóc ô tô có bị phạt hay không?" vẫn là nỗi băn khoăn, thắc mắc của nhiều người nhưng hiện tại, luật hiện hành đã quy định cụ thể trường hợp này để người dân tránh bị phạt trong quá trình di chuyển.

Trước khi tuyên bố phá sản, Khoa Pug sống xa hoa ra sao?

Thông tin Khoa Pug tuyên bố 'trắng tay' khiến cộng đồng mạng xôn xao vì anh từng được biết đến là nhà sáng tạo nội dung có thu nhập 'khủng' và 'tiền tiêu không hết'.

Sạp hoa tết bán hơn 500 chậu/ngày: Nguồn hàng từ đâu, bán thế nào mà được truyền tai "quá rẻ"?

Mỗi ngày cao điểm cận Tết, sạp hoa nhỏ của bà Phan Thị Thu Thủy trên đường Nguyễn Bình, xã Hiệp Phước, TP.HCM có thể bán ra hơn 500 chậu hoa, tấp nập người mua từ sáng sớm, trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều gia đình khi xuân về.

Ghé thăm chợ 'chồm hổm' siêu đẹp tại miền Tây

Giữa những ngày giáp Tết rộn ràng, chợ "chồm hổm" Vị Thanh, TP.Cần Thơ hiện lên như một nét chấm phá rất riêng của miền Tây sông nước. Không sạp hàng kiên cố, không bảng hiệu cầu kỳ, khu chợ mộc mạc này gây ấn tượng bởi sự gọn gàng, ngăn nắp hiếm thấy và vẻ đẹp dung dị của một không gian sinh hoạt văn hóa đậm chất nông thôn.

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 13.2.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h: Lật tẩy chiêu nhận cọc vé xe rồi chặn số | Đề xuất trễ chuyến phải bồi thường

Vụ khiêng quan tài trước chợ Bến Thành; Đề xuất về trễ chuyến bay; Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu… sẽ là những tin tức được đề cập trong bản tin trực tiếp Xem nhanh 12h ngày 11.2.2026 của Báo Thanh Niên.

Khám phá thêm chủ đề

Xem nhanh 12h bản tin xem nhanh 12h Bản Tin Tổng Hợp tin nóng hôm nay Chợ chồm hổm hoa tết cần thơ TP.HCM Khoa Pug Về quê ăn tết ùn ứ
