Khoa Pug nói lý do ‘phá sản’

Cụ thể ngày 11.2, Khoa Pug đăng tải thêm một video nói về thất bại của mình. Trong đó, anh thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân đến từ việc tự cao, tự đại. Đồng thời, nhà sáng tạo nội dung này nhấn mạnh: “Đó là những sai lầm mà mình nghĩ rằng mình đã mắc phải, dẫn đến thất bại ngày hôm nay”.

Trải lòng của Khoa Pug

Theo Khoa Pug, mặc dù từng dành những lời tư vấn cho mọi người nhưng “mình nói thì rất hay nhưng mình làm không được”. Điều đó xuất phát từ sự háu thắng của anh. “Bạn nhìn thấy người đó kiếm được tiền nhiều nên ghen tị, nhưng đâu biết rằng số tiền đó sẽ bay trong vòng một đêm”, anh bộc bạch.

Khoa Pug trải lòng về thất bại, thừa nhận bản thân tự cao, tự đại Ảnh: Chụp màn hình

Từ trải nghiệm của bản thân, Khoa Pug chiêm nghiệm rằng “bạn kiếm được tiền ở tuổi trẻ, chưa chắc bạn đã giữ được đến lúc về già”. Nhà sáng tạo nội dung nói thêm để thừa nhận việc “trắng tay”, anh cũng phải trải qua nhiều đêm trằn trọc, suy nghĩ. “Khi bạn thất bại, nhìn thử xem xung quanh còn ai? Đó là lý do không ai muốn nói về thất bại của mình, ai cũng muốn che giấu”, Khoa Pug bộc bạch trong video.

Trước đó, vào ngày 10.2, Khoa Pug đăng clip mới, thông báo bản thân đã phá sản sau khi liên tục đầu tư thất bại. Nhà sáng tạo nội dung thông qua video để khuyên người xem cố gắng tiết kiệm, giữ gìn khi kiếm được tiền. Anh cho biết vì tuổi trẻ còn bồng bột nên rơi vào cảnh "trắng tay".

Chia sẻ này được nhiều người quan tâm. Bởi trước đó, Khoa Pug được nhiều người biết đến khi thường xuyên đăng tải những clip khoe cuộc sống sang chảnh với những trải nghiệm mới mẻ. Hiện tại, thông tin liên quan đến nhà sáng tạo nội dung 9X được chia sẻ rộng rãi, trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội.

Khoa Pug tên thật là Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1992, được nhiều người biết đến thông qua các clip du lịch, ẩm thực được chia sẻ trên mạng xã hội. Cách đây không lâu, khi nói về bản thân, nhà sáng tạo nội dung từng chia sẻ: “Mình không giàu, chỉ là mình review mấy cái mới lạ nên mọi người nghĩ vậy thôi. Tính mình kiểu làm 10 dùng hết 11, kiểu để mai tính đó”.