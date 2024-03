Xem nhanh 12h: Diễn biến mới đại án đăng kiểm | VFF và HLV Troussier chấm dứt hợp đồng trước hạn

Xem nhanh 12h ngày 27.3 có những nội dung sau:

Ông Philippe Troussier không còn là HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam

Sau khi thua đội tuyển Indonesia với tỉ số 0-3 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026, vào hơn 23 giờ ngày 26.3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có thông cáo báo chí với nội dung VFF và ông Philippe Troussier (HLV trưởng Đội tuyển quốc gia và đội tuyển U.23 Việt Nam) cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26.3.2024. Đôi bên đã gặp trao đổi về quá trình làm việc. HLV Troussier đã cảm ơn sự hỗ trợ, ủng hộ tích cực từ các cầu thủ, các câu lạc bộ, VFF cũng như người hâm mộ.

Thông tin VFF và ông Troussier dừng hợp đồng được đông đảo người theo dõi thể thao Việt Nam quan tâm MINH TÚ

Apax Leaders thông báo ngừng việc hoàn học phí sau khi “Shark” Thủy bị bắt, phụ huynh nói gì?

Trưa 26.3, Công ty cổ phần Anh ngữ Apax đã có thông báo gửi đến toàn thể phụ huynh và học sinh đang học tập tại hệ thống trung tâm của đơn vị này, khẳng định vụ việc ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị bắt hoàn toàn không tác động đến hoạt động vận hành và giảng dạy tại 9 trung tâm Anh ngữ đang mở cửa của Apax, tất cả đều tọa lạc ở các tỉnh, thành miền Bắc và miền Trung.

Shark Thủy bị bắt: Bộ Công an kêu gọi người liên quan cung cấp thông tin

Đặc biệt, trong thời gian cơ quan chức năng điều tra, Apax Leaders sẽ tạm dừng việc xác nhận học phí và công nợ học phí cho phụ huynh, đồng thời tạm ngừng việc hoàn học phí cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng.

“Đại án” đăng kiểm: Cục trưởng Đặng Việt Hà chi 100.000 USD để thu thập thông tin về vụ án

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết cơ quan này đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM, và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.

'Đại án' đăng kiểm: Cục trưởng Đặng Việt Hà chi 100.000 USD để thu thập thông tin vụ án

