Xem nhanh 12h: Shark Thủy bị bắt | Động đất ở Hà Nội gây lở núi, chết dê tại Hòa Bình

Bắt Shark Thủy tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thông tin tại cuộc họp báo Bộ Công an vào sáng 26.3.2024, trung tướng Tô Ân Xô (là Người phát ngôn Bộ Công an), cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Công ty Giáo dục EGroup - Shark Thủy), ông Đặng Văn Hiền (Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty EGame) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bàng hoàng cảnh sập nhà, chết dê sau trận động đất ở Hà Nội

Vụ động đất mạnh 4 độ richter vào sáng hôm qua tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội là chủ đề được dư luận quan tâm trong những giờ qua.

Nhiều video ghi lại thời điểm xảy ra động đất được đăng tải và chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, khu vực tâm động đất nằm ở bờ tây sông Đáy trên địa bàn các xã Bột Xuyên, Mỹ Thành, Tuy Lai, An Mỹ của huyện Mỹ Đức (thành phố Hà Nội).

Tuy nhiên, không chỉ có 4 xã này mà người dân ở các xã phía bắc (là các xã của huyện Chương Mỹ, Hà Nội), phía đông (là các xã của huyện Ứng Hòa, Hà Nội), phía tây (là các xã của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) cũng cảm nhận rõ được cơn rung chấn dù nó chỉ thoáng qua trong 5 - 7 giây.

Đã lập biên bản tài xế xe buýt lấn làn, vượt ẩu ở TP.HCM

Liên quan đến video ghi lại cảnh xe buýt số 18 lấn làn, vượt ẩu ở quận 3, TP.HCM, hôm qua 25.3, lực lượng chức năng đã làm việc với tài xế và lập biên bản vi phạm.

CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế 2 lỗi gồm: đi không đúng phần đường quy định; lỗi đón trả khách không đúng nơi quy định. Tổng số tiền phạt đối với tài xế là 6,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

