Xem nhanh 12h: Doanh nghiệp bị kiện vì 'thưởng tết' | Dầu mỏ ảnh hưởng mạnh vì cuộc chiến Iran

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 4.3.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Không thưởng tết như thỏa ước lao động, doanh nghiệp bị kiện ra tòa

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam đã gửi đơn ra tòa, khởi kiện công ty sau khi ban giám đốc chỉ thưởng tết 0,7 tháng lương cho người làm đủ năm, thay vì 1 tháng lương như thỏa ước lao động tập thể.

Không thưởng tết như thỏa ước lao động, doanh nghiệp bị kiện ra tòa

Chủ xe lo 'đạp lút chân ga' khi kiểm định ô tô, Cục Đăng kiểm nói gì?

Nhiều chủ xe lo lắng đạp lút chân ga khi kiểm định khí thải có thể gây hư hại động cơ. Cục Đăng kiểm Việt Nam nói gì về việc này?

Chủ xe lo 'đạp lút chân ga' khi kiểm định ô tô, Cục Đăng kiểm nói gì?

Người dân 'rối não' vì biển báo: Xe máy phải tranh làn vì ô tô đỗ kín lối

Dù đã được lắp đặt nhằm tổ chức lại giao thông, hệ thống biển báo phân làn trên đường Lương Định Của (TP.HCM) lại đang khiến nhiều người dân lúng túng khi lưu thông. Việc ô tô dừng đỗ chiếm làn xe máy cùng những bất cập trong cách bố trí biển báo đang đặt ra yêu cầu sớm điều chỉnh để đảm bảo an toàn và quyền lợi cho người tham gia giao thông.

Người dân 'rối não' vì biển báo: Xe máy phải tranh làn vì ô tô đỗ kín lối

Không khí lạnh đi sâu vào miền Trung, 6 tỉnh sẽ có mưa giông

Dự báo thời tiết 4.3, không khí lạnh tiếp tục đi sâu vào các tỉnh miền Trung, 6 tỉnh từ Nghệ An đến Gia Lai sẽ có mưa giông rải rác.

Không khí lạnh đi sâu vào miền Trung, 6 tỉnh sẽ có mưa giông

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 5.3.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.