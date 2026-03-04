TP.HCM: Phân cấp cho phường, xã chủ động sửa đường, nạo vét cống

Ngày 4.3, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đang lấy ý kiến dự thảo quyết định của UBND TP.HCM về việc phân cấp thẩm quyền định giá dịch vụ công theo hình thức đặt hàng cho UBND phường, xã. Dự kiến, dự thảo quyết định sẽ được trình UBND TP.HCM trong tháng 3.2026.

Theo đề xuất, UBND phường, xã sẽ được giao thẩm quyền định giá đối với các dịch vụ công gồm: quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; quản lý công viên, trồng và chăm sóc cây xanh, hoa cảnh tại vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay; chiếu sáng công cộng; thoát nước đô thị và khu dân cư nông thôn tập trung.

Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng phạm vi thực hiện các dịch vụ này chủ yếu trong địa bàn từng phường, xã. Khối lượng, chi phí chịu tác động trực tiếp bởi điều kiện hạ tầng, mật độ dân cư, đặc thù địa hình và mức độ khai thác thực tế. UBND cấp xã là cơ quan trực tiếp quản lý địa bàn, thường xuyên theo dõi hiện trạng và nhu cầu, nên có đầy đủ thông tin để xây dựng phương án giá phù hợp.

Công nhân nạo vét bùn thải, bảo đảm cống thoát nước luôn thông suốt ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trước đây, Sở Xây dựng là cơ quan thẩm định phương án giá các dịch vụ nêu trên, sau đó trình UBND TP.HCM xem xét, quyết định. Tuy nhiên, khi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật đã được giao cho UBND cấp xã quản lý, thì chính quyền cấp xã là đơn vị trực tiếp tổ chức cung ứng dịch vụ.

Theo đánh giá, quy trình hiện hành qua nhiều khâu thẩm định, quyết định dẫn đến kéo dài thời gian phê duyệt giá dịch vụ, ảnh hưởng tiến độ ký kết và triển khai hợp đồng đặt hàng, thanh toán kinh phí. Điều này tác động rõ với các dịch vụ công mang tính thường xuyên, liên tục và cần điều chỉnh kịp thời theo thực tế địa bàn.

Không phân cấp, thời gian phê duyệt kéo dài

Sở Xây dựng nhận định việc phân cấp thẩm quyền định giá cho UBND cấp xã là phù hợp yêu cầu thực tiễn, góp phần rút ngắn quy trình, bảo đảm tính kịp thời, linh hoạt trong điều hành và nâng cao trách nhiệm chính quyền cơ sở.

Ngược lại, nếu không kịp thời phân cấp, thời gian phê duyệt giá có thể kéo dài, ảnh hưởng tính liên tục và chất lượng cung ứng dịch vụ công, tiềm ẩn nguy cơ xuống cấp công trình, mất an toàn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và đời sống dân cư.

Chưa kể, việc tập trung toàn bộ hồ sơ phương án giá về Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND TP.HCM quyết định tại một đầu mối có thể dẫn đến quá tải, chậm xử lý, giảm hiệu quả quản lý nhà nước.

UBND phường, xã ở TP.HCM sẽ được quyền định giá dịch vụ công như chăm sóc cây xanh, bảo dưỡng công viên ẢNH: SỸ ĐÔNG

Sở Xây dựng cho biết hiện UBND các phường, xã đều có bộ phận chuyên môn phụ trách lĩnh vực xây dựng. Nhân lực tại Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ yếu được điều chuyển từ Phòng Quản lý đô thị quận, huyện trước đây, đồng thời được tăng cường từ các ban quản lý dự án, sở chuyên ngành, đủ năng lực thẩm định phương án giá theo quy định.

Việc phân cấp, nếu được thông qua, được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng đô thị, đáp ứng tốt hơn nhu cầu dân sinh trên từng địa bàn cơ sở.