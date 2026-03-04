TP.HCM chuẩn hóa số nhà trên nền tảng GIS

Liên quan đến việc ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để đánh số và gắn biển số nhà, Báo Thanh Niên có cuộc trao đổi với bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, về định hướng ứng dụng công nghệ GIS vào quản trị đô thị và lộ trình sắp tới.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM ẢNH: NVCC

K HÔN G XÁO TRỘN ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN

Thông tin TP.HCM sẽ ứng dụng công nghệ GIS vào đánh số và gắn biển số nhà đang được người dân quan tâm, trong đó có cả lo ngại sắp tới sẽ phải đổi số nhà. Xin bà nói rõ hơn về định hướng này?

Bà Võ Thị Trung Trinh: Tôi xin khẳng định việc ứng dụng công nghệ vào quản lý đô thị không dẫn đến việc phải thay đổi số nhà hiện tại nên người dân hoàn toàn yên tâm về chuyện này.

Hiện nay, Bản đồ số dùng chung của TP.HCM đã vận hành. Sau khi UBND TP.HCM có chỉ đạo về ứng dụng công nghệ GIS trong quản trị đô thị, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM sẽ tổ chức đánh giá mô hình ứng dụng công nghệ GIS trong công tác đánh số và gắn biển số nhà tại phường An Khánh ngay trong quý 1/2026.

Việc ứng dụng công nghệ GIS vào quản lý đô thị, cấp số nhà được UBND thành phố Thủ Đức cũ vận hành từ năm 2024, sau đó UBND phường An Khánh kế thừa ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trên cơ sở kết quả thí điểm, trung tâm sẽ tham mưu giải pháp xây dựng dữ liệu số nhà toàn thành phố và xây dựng mới một phần mềm cấp và quản lý hồ sơ cấp số nhà dùng chung thống nhất trên toàn địa bàn. Đây là bước triển khai cụ thể chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc xây dựng nền tảng phần mềm GIS phục vụ quản lý số nhà đồng bộ, liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị.

Bà có thể nói rõ hơn về lộ trình triển khai?

Việc triển khai sẽ được thực hiện bài bản theo lộ trình nhiều giai đoạn. Trước mắt, TP.HCM lựa chọn thí điểm tại phường An Khánh, đồng thời mở rộng khảo sát ở một số phường với đặc điểm khác nhau: khu vực dân cư ổn định, các khu vực dự án đô thị đang triển khai, khu vực dân cư thưa, đất rộng nhằm kiểm chứng tính phù hợp của mô hình trong nhiều điều kiện đô thị khác nhau. Cách làm này giúp đánh giá đầy đủ cả khu vực mật độ cao lẫn khu vực còn nhiều đất nông nghiệp hoặc đang đô thị hóa.

Hoàn thiện bản đồ số dùng chung toàn TP.HCM mới Trong buổi tiếp xúc với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 của TP.HCM, bà Phan Thị Phụng (P.Phú Nhuận) nêu thực tế sau hơn 50 năm đất nước thống nhất, tình trạng tên đường phố, số nhà không đồng nhất, không quy củ, trật tự vẫn diễn ra phổ biến ở TP.HCM, nhiều ngôi nhà có địa chỉ dài 3 - 4 xuyệt. Do đó, người dân ủng hộ và mong sớm triển khai việc đánh số và gắn biển số nhà bằng công nghệ GIS. "Đây không chỉ là công trình nội bộ của TP.HCM mà theo tôi đó còn là công trình thế kỷ của những người đã sinh sống ở thành phố nhiều năm qua", bà Phụng bày tỏ. Trao đổi với cử tri, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đánh giá đây là phản ánh rất cụ thể. "Nói về đô thị văn minh thì việc này đúng là lùng nhùng thiệt. Nhà mà 4 cái xuyệt thì có khi kiếm không ra, vì vào nhà đó không chỉ có một lối đi", ông Quang nói thêm. Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết TP.HCM đã giao Trung tâm Chuyển đổi số nghiên cứu ứng dụng công nghệ để giải quyết tình trạng này, vì máy làm sẽ minh bạch, công bằng và nhanh hơn con người. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng đã làm việc với Tập đoàn Google làm lại bản đồ số cho thành phố để người dân tìm kiếm địa chỉ, đi lại dễ dàng hơn.

Song song với quá trình thí điểm, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM phối hợp các sở, ngành liên quan để thu thập và chuẩn hóa dữ liệu nền. Dữ liệu địa chính, thửa đất, bản đồ hiện trạng được tổng hợp từ Sở Nông nghiệp và Môi trường; dữ liệu bản đồ chuyên đề được đối chiếu, tích hợp và chuẩn hóa theo ranh giới hành chính mới.

Trên cơ sở đó, hệ thống hình thành các lớp dữ liệu gồm ranh phường, tuyến đường - hẻm, thửa đất, công trình xây dựng và số nhà hiện hữu. Dữ liệu sau khi xử lý sẽ được gửi về từng phường, xã để rà soát thực địa, bảo đảm độ chính xác trước khi chính thức đưa vào vận hành.

D Ữ LIỆU LIÊN TỤC CẬP NHẬT

Sau khi có dữ liệu, TP.HCM sẽ làm gì để việc cấp số nhà cho người dân nhanh và đồng bộ hơn?

Khi đã có dữ liệu, chúng tôi sẽ xây dựng mới và cấu hình hệ thống phần mềm thủ tục cấp số nhà và đánh số nhà. Sở Xây dựng sẽ phối hợp thiết lập tài khoản quản trị, phân quyền theo cấp thành phố, phường, bảo đảm quản lý tập trung nhưng vận hành phân cấp.

Những số nhà dài lòng thòng ở TP.HCM sẽ được định danh thống nhất trên nền GIS, gắn với thông tin thửa đất, chủ hộ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phần mềm phải đáp ứng các chức năng cốt lõi như: quản lý số nhà trên nền bản đồ GIS, cấp số nhà mới trực tuyến, lưu vết lịch sử thay đổi, tra cứu theo thửa đất và kết nối, chia sẻ dữ liệu qua các giao diện lập trình (API) cho các sở ngành sử dụng. UBND TP.HCM sẽ ban hành quy định giao trách nhiệm cho UBND phường, xã trực tiếp quản lý, cập nhật và làm sạch dữ liệu số nhà trên địa bàn, bảo đảm tính chính xác và kịp thời.

Cùng với việc chuẩn hóa dữ liệu, thành phố sẽ lập khái toán kinh phí để xây dựng dự án chính thức, bao gồm chi phí phần mềm, hạ tầng máy chủ, khảo sát thực địa và đào tạo cán bộ vận hành. Khi dữ liệu nền ban đầu được hoàn thiện, các phường, xã sẽ thực hiện nghiệm thu và ký biên bản bàn giao, xác lập bộ dữ liệu đầu kỳ làm cơ sở quản lý lâu dài.

Người dân TP.HCM có thể tiếp cận dữ liệu số nhà hay không, và nếu có sai sót so với thực tế thì người dân liên hệ ai để điều chỉnh?

Một điểm mới trong cách làm lần này là tăng cường sự tham gia của người dân. Sau khi hệ thống đi vào vận hành, dữ liệu số nhà sẽ được chia sẻ trên ứng dụng "Công dân số TP.HCM".

Người dân sử dụng ứng dụng "Công dân số TP.HCM" để tra cứu thông tin địa chỉ và phản ánh nếu có sai sót so với hiện trạng. Phản ánh sẽ được tiếp nhận và xử lý trực tuyến, góp phần làm sạch và cập nhật dữ liệu thường xuyên.

Dữ liệu thông tin địa lý được coi là dữ liệu nền tảng trong quản trị đô thị. Sau khi hoàn thiện, dữ liệu này sẽ được khai thác, ứng dụng thế nào, thưa bà?

Chúng tôi sẽ phối hợp Công an TP.HCM để hỗ trợ xác thực thông tin chủ hộ, đồng bộ giữa dữ liệu số nhà, dữ liệu dân cư và dữ liệu đất đai. Văn phòng đăng ký đất đai sẽ cập nhật, chỉnh sửa khi có biến động, hướng tới mục tiêu mỗi địa chỉ gắn với một định danh thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Việc triển khai phần mềm GIS thống nhất trong đánh số và gắn biển số nhà không chỉ là giải pháp kỹ thuật hành chính, mà còn là bước xây dựng hạ tầng dữ liệu nền cho đô thị thông minh.

Khi địa chỉ được chuẩn hóa và quản lý tập trung, các lĩnh vực như cấp phép xây dựng, quản lý dân cư, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, bưu chính - logistics và thương mại điện tử sẽ được hỗ trợ hiệu quả hơn. Đặc biệt, dữ liệu này sẽ giúp TP.HCM định hướng việc triển khai, điều chỉnh quy hoạch và phân bổ nguồn lực đầu tư các dự án dân sinh một cách tối ưu để phục vụ người dân. Đây được xem là nền tảng quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của TP.HCM, hướng tới quản trị đô thị hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Xin cảm ơn bà!