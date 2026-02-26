Hoàn tất các cơ sở dữ liệu ngành trong năm 2026

Báo cáo của Ban Chỉ đạo cho biết, nền tảng VNeID đạt 94 triệu hồ sơ định danh, 68 triệu tài khoản kích hoạt. Đến nay đã cắt giảm, đơn giản hóa 2.690 thủ tục hành chính (87,2%) và 1.973 điều kiện kinh doanh (đạt 83,2%), giúp tiết kiệm khoảng 34.600 tỉ đồng (28% chi phí tuân thủ)... 100% địa phương đã xử lý 25.885 cơ sở nhà, đất dôi dư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp sáng 25.2 ẢNH: NHẬT BẮC

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo, biểu dương kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ nhiều nhiệm vụ chậm tiến độ, tồn đọng từ năm 2025. Dữ liệu còn phân tán; tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành còn chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ khai thác dữ liệu, phục vụ cải cách thủ tục hành chính...

Phân tích tình hình thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ cho biết, năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, cũng như tiếp tục thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch, lộ trình thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Thủ tướng cho rằng nếu năm 2025 là năm đặt nền tảng, đặt cơ sở, tạo đà, tạo lực, tạo khí thế, tạo niềm tin để phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 thì năm 2026 phải đột phá, xoay chuyển tình thế và tăng tốc bứt phá, chuyển đổi trạng thái mạnh mẽ từ thụ động quản lý là chính sang chủ động kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân. Theo đó, quán triệt tinh thần với 24 từ khóa: Nhà nước kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Cán bộ đi đầu - Công tư đồng hành - Đất nước phát triển - Nhân dân thụ hưởng.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao các bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ triển khai, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm, cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh tạo lập, kết nối, chia sẻ dữ liệu, nhất là Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ chủ trì, hoàn thành trong tháng 3.2026.

Cạnh đó, cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội do Bộ Nội vụ chủ trì cần hoàn thành trong tháng 6.2026. Cơ sở dữ liệu thanh tra kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức do Thanh tra Chính phủ chủ trì, hoàn thành trong tháng 6.2026. Cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính do Bộ Công an chủ trì, hoàn thành trong quý 4/2026. Cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp do Bộ NN-MT chủ trì, hoàn thành trong quý 3/2026. Cơ sở dữ liệu ngành y tế do Bộ Y tế chủ trì, hoàn thành trong quý 3/2026.

Bộ Công an nhanh chóng đưa Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 vận hành chính thức; chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp dán nhãn dữ liệu, dữ liệu hóa, phục vụ xây dựng các nền tảng AI tự chủ của VN trong năm 2026.

Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể triển khai Đề án 06 giai đoạn 2026 - 2030, hoàn thành trong tháng 3.2026. Đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (khắc phục tình trạng các cơ quan, tổ chức yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, và cung cấp bản chứng thực các thông tin cá nhân hoặc giấy tờ đã được tích hợp và được kết nối, chia sẻ trên VNeID).

Bộ KH-CN chủ trì hoàn thành việc lựa chọn, xác định danh mục và giao nhiệm vụ phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên (nhất là AI, UAV, lĩnh vực điện hạt nhân, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế sáng tạo, kinh tế tầm thấp, đường sắt tốc độ cao…).