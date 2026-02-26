Dọn đường thông suốt cho sổ hồng trên VNeID

Như Thanh Niên đưa tin, theo hướng dẫn của Bộ NN-MT, sổ hồng trên VNeID chính thức được dùng thay cho bản giấy trong hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Cụ thể, Quyết định số 441/QĐ-BNNMT của Bộ NN-MT (ban hành ngày 2.2.2026) công bố và hướng dẫn việc kết nối, khai thác dữ liệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) nhằm thay thế giấy tờ bản giấy trong hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Quyết định nêu rõ: Dữ liệu thông tin về sổ hồng và các loại sổ hồng trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đủ điều kiện khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính.

Quyết định này cũng nêu rõ bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Người dân hưởng lợi

Đánh giá đây là một trong nhiều chính sách mới hướng đến mục tiêu hoàn thiện các thủ tục hành chính trên nền tảng số, bạn đọc (BĐ) Nguyễn Văn Hùng nhận xét: "Quyết định này quá tốt, quá kịp thời, giúp người dân đỡ vất vả, đỡ tốn kém, nhất là đỡ mất thời gian trình bày, liệt kê các loại giấy tờ đất đai bản sao, bản chính". Ý kiến của BĐ Nguyễn Văn Hùng cũng khiến nhiều BĐ khác bày tỏ sự lạc quan. BĐ Trường Lưu nêu: "Ngay từ đầu năm nay, nhiều chính sách mới, thiết thực đã được áp dụng, giúp giảm cả về chi phí, thời gian cũng như thủ tục cho người dân, doanh nghiệp".

Sổ hồng trên VNeID chính thức dùng thay cho bản giấy ẢNH: ĐÌNH SƠN

Không dừng lại ở "sự tiện lợi", đa số BĐ tin tưởng các dữ liệu sổ hồng công khai trên VNeID còn thể hiện tính minh bạch, giúp người dân dễ dàng tự cung cấp, kiểm tra, xác thực thông tin chủ sử dụng đất ở, nhà ở qua tiện ích mới trên VNeID. BĐ Minh Nghĩa nêu: "Người dân được hưởng lợi lớn nhất, chính là việc các cơ quan quản lý cùng nhau làm sạch dữ liệu đất đai trên toàn quốc và thể hiện dữ liệu này trên VNeID, khiến VNeID thực sự trở thành một ứng dụng hành chính công hiệu quả, rõ ràng, minh bạch".

Tán thành, BĐ Thuy Le góp ý thêm: "Trước mắt là thể hiện dữ liệu đất đai trên VNeID, về sau là việc kê khai, mua bán, đăng ký các thủ tục hành chính liên quan cũng phải thực hiện được trên ứng dụng, để người dân có thể tự làm tại nhà rồi tải hồ sơ lên, như cách các thủ tục hành chính về dân cư hiện nay. Rất tiện lợi".

Gỡ hết vướng mắc

Đề cập đến những kỳ vọng khi "sổ hồng lên VNeID", đa số BĐ cho rằng để người dân thực sự được hưởng lợi từ việc này, các thủ tục hành chính liên quan trên nền tảng số phải hoàn toàn thông suốt. BĐ Nghia Hanh nêu: "Đừng để xảy ra tình trạng khi gặp trường hợp cụ thể người dân vẫn bị yêu cầu cung cấp bản giấy".

Những lo lắng của BĐ Nghia Hanh không phải không có cơ sở. BĐ Trinh Cuong nêu: "Nhắc lại khâu liên thông dữ liệu BHYT, BHXH trên VNeID thời gian đầu, nhiều người vẫn bị các cơ sở y tế yêu cầu xuất trình bản giấy đấy thôi". Nhận xét thêm những trục trặc này, BĐ huongle nêu: "Có thể xuất hiện những thời điểm nghẽn dữ liệu, chưa kịp thời kết nối, cái này cần thông cảm cho các cơ quan quản lý. Vấn đề là cần xác định việc khắc phục điểm nghẽn, hỗ trợ người dân phải là nhiệm vụ của nơi tiếp nhận hồ sơ chứ không thể bắt người dân tự loay hoay bổ sung giấy tờ".

Từ những ý kiến đóng góp trên, BĐ Hưng Nguyễn đề nghị: "Rút kinh nghiệm từ những lần liên thông dữ liệu giữa các bộ, ngành khác, rất mong Bộ NN-MT cùng Bộ Công an chuẩn bị đầy đủ các bước hướng dẫn để các địa phương áp dụng, đồng thời bảo đảm bảo mật thông tin khi triển khai".