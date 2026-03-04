Chỉ đạo mới của TP.HCM về tổ chức sự kiện trên đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác tổ chức sự kiện tại khu vực trung tâm thành phố, nhất là trên địa bàn phường Sài Gòn và phường Bến Thành.

Theo đó, việc tổ chức sự kiện tại 2 tuyến đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ phải thực hiện đúng kế hoạch hằng năm đã được UBND TP.HCM phê duyệt. TP.HCM ưu tiên tổ chức sự kiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Các trường hợp đột xuất ngoài kế hoạch hoặc tổ chức trên tuyến đường Lê Lợi phải có ý kiến đồng ý của Chủ tịch UBND TP.HCM.

UBND TP.HCM giao Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện hằng năm, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện đúng quy định; đồng thời xây dựng bộ tiêu chí về nội dung, quy mô, âm thanh, ánh sáng, vệ sinh, môi trường làm cơ sở xét duyệt, cấp phép.

Chủ tịch UBND phường Sài Gòn và phường Bến Thành cùng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm giám sát địa bàn, xử lý vi phạm phát sinh.

Các sự kiện tổ chức trên đường Lê Lợi phải được Chủ tịch UBND TP.HCM đồng ý ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tại hội nghị kinh tế - xã hội thường kỳ tổ chức ngày 27.2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được lưu ý không lạm dụng tổ chức các sự kiện trên đường phố khu vực trung tâm. "Dứt khoát không sử dụng đường Lê Lợi cho các hoạt động, trừ khi UBND TP.HCM cho phép. Chỉ tổ chức duy nhất trên đường Nguyễn Huệ với các hoạt động, sự kiện quan trọng của thành phố", ông Được nêu rõ.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ khánh thành từ năm 2015, trở thành địa điểm thu hút đông người dân, du khách đến tham quan, thưởng lãm. Bên cạnh sự kiện đường hoa vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, phố đi bộ trở thành nơi tổ chức các sự kiện đông người quy mô lớn.

Trong khi đó, tuyến đường Lê Lợi (đoạn từ phố đi bộ Nguyễn Huệ đến chợ Bến Thành) như được hồi sinh từ năm 2022 sau khi tháo dỡ rào chắn. Từ năm 2016, khu vực này bị dựng lô cốt để phục vụ thi công tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Tuy nhiên, sau khi hoàn trả mặt bằng, tuyến đường Lê Lợi thường xuyên tổ chức các sự kiện thương mại của nhãn hàng, hội chợ nông sản, hoạt động giải trí… Khi tổ chức sự kiện, đường Lê Lợi bị cấm lưu thông, khiến áp lực dồn lên các tuyến xung quanh dẫn đến ùn tắc. Tiếng ồn từ những chiếc loa công suất lớn cũng ảnh hưởng đến người dân và du khách.