Xem nhanh 12h: Đời tư ồn ào của An Tây | Biển Đông dồn dập bão lớn, bão nhỏ

Xem nhanh 12h ngày 11.11: Đời tư ồn ào của An Tây | Biển Đông dồn dập bão lớn, bão nhỏ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 10 giờ ngày 11.11, vị trí tâm bão số 7 (bão Yinxing) ở trên vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng tây nam, tốc độ 15 - 20 km/giờ.

Cùng thời điểm bão số 7 đang hoạt động, lúc 7 giờ sáng 11.11, bão Toraji đã áp sát đảo Luzon (Philippines). Bão mạnh cấp 12 (118 - 133 km/giờ), giật cấp 15, di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ và sẽ đi vào Biển Đông, thành cơn bão số 8.

Như vậy, thời điểm bão Toraji đi vào Biển Đông trở thành bão số 8 thì bão số 7 vẫn chưa đổ bộ. Trường hợp bão số 7 chưa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới thì trên Biển Đông có 2 cơn bão.

Theo ý kiến của ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, việc sắp đón bão số 8 và nguy cơ đón thêm bão số 9 trong tuần này khiến mối nguy hiểm trên Biển Đông sẽ kéo dài.

Sau ca sĩ Chi Dân thì đến một nhân vật nổi tiếng khác lại bị tạm giữ vì nghi liên quan đến ma túy, đó là người mẫu, diễn viên Andrea Aybar, 29 tuổi, tức Nguyễn Thị An - hay An Tây. Cái tên An Tây cũng trở thành từ khóa có lượt tìm kiếm tăng vọt trong nhiều giờ qua.

Người mẫu, diễn viên Andrea Aybar Ảnh: FBNV

Chân dài người Tây Ban Nha Andrea Aybar bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM, tạm giữ từ chiều 9.11, để điều tra dấu hiệu liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy.

Thông tin này nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bởi trước khi vướng ồn ào và bị điều tra vì nghi vấn liên quan đến ma túy, An Tây từng có quãng thời gian hoạt động trong showbiz với vai trò người mẫu.

Vàng 18K, 24K là gì: Vì sao hàng ngàn năm vàng vẫn "hot"?

Dù là người có vàng hay không có thì chắc hẳn vài ngày qua, chuyện giá vàng lên xuống luôn được nhiều người quan tâm. Giá vàng hôm nay 11.11 lại tiếp tục lao dốc khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới. Giá vàng miếng SJC giảm 300.000 đồng mỗi lượng và giá vàng nhẫn cũng giảm 300.000 - 600.000 đồng ở chiều bán ra. Sự đảo chiều đột ngột của thị trường khiến không ít người đổ xô đi bán vàng, trong khi trước đó họ chỉ tìm mua.

Thế nhưng, việc giá vàng giảm mạnh có thể nói là tin vui cho những ai đang chuẩn bị cho đám cưới, hay muốn mua vàng làm quà cưới. Thay vì lo lắng về giá vàng leo thang trước lễ cưới, thì giờ có thể thoải mái hơn một chút chọn món vàng làm quà.

Trong lịch sử hàng ngàn năm qua, vàng luôn là một lựa chọn đầu tư an toàn. Với nhiều người dân Việt Nam thì chưa nói đến đầu tư, việc mua vàng để dành còn là một sở thích.

Đặc biệt, trong sự kiện lớn như đám cưới, những chiếc vòng vàng, kiềng vàng, hoa tai vàng… thì luôn là sự lựa chọn hàng đầu làm quà cưới cho người thân hoặc những người bạn thân thiết.

Bất ngờ nguyên nhân vụ hành hung tài xế trước bệnh viện: Chuyến đi oái ăm

Đôi co, phân bua kéo dài vài phút rồi dẫn đến xô xát. Trong những đoạn phim mà Báo Thanh Niên đã đưa tin về vụ việc nhóm người cầm hung khí vây, hành hung tài xế ô tô công nghệ trước Bệnh viện thành phố Thủ Đức (TP.HCM), có 4 người đàn ông cùng vây quanh một tài xế ô tô công nghệ.

Trong diễn biến mới nhất, Công an phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức đã truy xét được nhóm 4 người đàn ông. Và nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát này cũng khiến nhiều người bất ngờ.

