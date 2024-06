Xem nhanh 12h: Đường dây cá độ bóng đá chục tỉ mùa Euro | Honda sẽ dừng sản xuất xe gắn máy 50cc

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 23.6.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Cháy tòa nhà 9 tầng ở Bắc Ninh, khói bốc cao hàng chục mét

Chiều 22.6, tại một tòa nhà thương mại cao 9 tầng thuộc khu chung cư Cát Tường (tại tỉnh Bắc Ninh) bất ngờ bị cháy.

Ngọn lửa được cho là xuất phát từ tầng tum của tòa nhà, nơi có nhiều vật dụng, vật liệu dễ cháy. Đám cháy tạo ra cột khói đen bốc ngùn ngùn khiến nhiều người dân xung quanh hoảng sợ.

Đập tan đường dây cá độ bóng đá qua mạng chục tỉ mùa Euro

Những ngày qua, giữa thời điểm người dân trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng mong chờ theo dõi những trận bóng cũng như hòa mình vào không khí rộn ràng của mùa Euro 2024 thì đó cũng là lúc những hình thức cá độ bóng đá lại có dịp nở rộ.

Hôm 22.6, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Bố Trạch và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh phá thành công chuyên án đấu tranh với nhóm tội phạm hoạt động đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với tổng số tiền giao dịch hơn 10 tỉ đồng.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xây trạm dừng nghỉ gần 300 tỉ đồng

Hiện nay tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km nhưng không có trạm dừng nghỉ nào, do đó đơn vị vận hành phải "mượn" trạm dừng nghỉ tạm thời bên ngoài dự án cho phương tiện và người dân dừng chân trong khi chưa có trạm chính trên tuyến, điều này gây mất an toàn cho phương tiện tham gia lưu thông.

Và sau đây có thể là một tin vui với nhiều người hay di chuyển trên cao tốc này khi tuyến cao tốc dài 99 km nối Bình Thuận - Đồng Nai chuẩn bị được xây trạm dừng chân, với tổng kinh phí gần 300 tỉ đồng, giúp người đi đường có nơi nghỉ ngơi, vệ sinh.

Honda sẽ ngừng sản xuất xe gắn máy từ năm 2025

Tờ The Nikkei ngày 22.6 đưa tin động thái này đồng nghĩa Honda sẽ dừng sản xuất xe gắn máy với dung tích tối đa 50 cc. Hãng sản xuất xe tại Nhật Bản đã chiếm 80% thị phần nội địa của loại xe này.

Việc đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải mới sẽ đòi hỏi chi phí phát triển cao. Doanh số bán hàng của loại xe này đang giảm, vì vậy việc tăng giá mạnh không phải là lựa chọn khả thi. Kiểu dáng trên những mẫu xe gắn máy cũng khiến Honda khó có cơ hội bán nó rộng rãi ở nước ngoài.

Xe gắn máy Super Cub phiên bản năm 1971, được thiết kế đặc biệt để giao báo HONDA

Nhật Bản sẽ thắt chặt các tiêu chuẩn về khí thải độc hại từ tháng 11.2025. Đối với động cơ 50 cc trở xuống, việc thiết kế bộ chuyển đổi đáp ứng tiêu chuẩn sẽ rất khó khăn. Các mẫu xe gắn máy đang bán tại Nhật Bản có giá từ 200.000 - 300.000 yen (khoảng 32 triệu đến 48 triệu đồng). Nếu cải tiến động cơ để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải, giá thành có thể đội lên hơn một chiếc xe 125 cc, có giá lên đến 450.000 yen.

Doanh số xe gắn máy sụt giảm do nhu cầu sử dụng xe máy điện và xe đạp điện gia tăng. Năm ngoái, chỉ hơn 92.000 xe gắn máy được bán ra tại Nhật Bản, khoảng 3% so với năm đạt doanh số cao nhất là 1982, với hơn 2,7 triệu chiếc được bán.

Xe gắn máy từng là phương tiện phổ biến ở Nhật Bản thời hậu Thế chiến 2, đi cùng sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của nước này. Giá cả phải chăng và khả năng tiết kiệm nhiên liệu khiến chúng được nhiều gia đình, học sinh và người đi làm ưa chuộng.

Honda đã đi tiên phong trong mẫu xe này, với việc cho ra mắt mẫu xe 49cc Super Cub C100 vào năm 1958. Super Cub là dòng xe 2 bánh bán chạy nhất của Honda trên toàn cầu, với hơn 110 chiếc đã được chế tạo.

