Xem nhanh 12h: Thông tin vụ 2 máy bay suýt đối đầu | Bắt thêm phó chủ tịch vụ 'La điên'

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 22.6.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Xem nhanh 12h ngày 22.6: Thông tin vụ 2 máy bay suýt đối đầu | Bắt thêm phó chủ tịch vụ 'La điên'

Trung ương Đảng đồng ý cho ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ các chức vụ

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương, ngày 21.6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Trung ương Đảng đã xem xét để ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 thành phố Hà Nội, thôi giữ các chức vụ lãnh đạo, nghỉ công tác.

Trung ương Đảng đồng ý cho ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ các chức vụ

Việt Nam quan ngại về vụ việc diễn ra tại Bãi Cỏ Mây giữa Trung Quốc và Philippines

Ngày 21.6, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước va chạm ngày 17.6 giữa tàu Trung Quốc và tàu tiếp tế của Philippines ở Bãi Cỏ Mây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam theo dõi chặt chẽ và quan ngại sâu sắc trước những thông tin về vụ việc này.

Việt Nam quan ngại về vụ việc diễn ra tại Bãi Cỏ Mây giữa Trung Quốc và Philippines

Đình chỉ kiểm soát viên không lưu vụ 2 máy bay suýt đối đầu

Một sự cố không lưu đã xảy ra vào sáng hôm qua 19.6 khiến 2 máy bay suýt đối đầu nhau tại không phận ACC Hồ Chí Minh.

Thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (tức VATM) cho biết chiều 19.6, đơn vị này đã nhận được báo cáo sơ bộ của Công ty Quản lý bay miền Nam về sự việc liên quan đến các chuyến bay tại Phân khu 1 (thuộc Trung tâm kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh), có cảnh báo xung đột ngắn hạn (tức STCA).

Đình chỉ kiểm soát viên không lưu vụ 2 máy bay suýt đối đầu

Vụ bắt ‘La điên': Bắt thêm phó chủ tịch, trưởng phòng ở huyện Kiến Xương

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra trên địa bàn huyện Kiến Xương trong vụ liên quan đến ông Nguyễn Sơn La (còn được gọi là “La điên"), một doanh nhân có tiếng tại tỉnh Thái Bình, ngày 21.6, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Đỗ Xuân Khu, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Kiến Xương (tại tỉnh Thái Bình) và bà Ngô Thị Bích Liên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiến Xương để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3, điều 356 bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Vụ bắt ‘La điên': Bắt thêm phó chủ tịch, trưởng phòng ở huyện Kiến Xương

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 23.6.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.