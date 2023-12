Xem nhanh 12h: Ghê rợn clip ‘chiên thằn lằn ăn để chữa hen suyễn’ | Cận cảnh vụ sập nhà ở Thủ Đức

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 13.12.2023 có những thông tin đáng chú ý sau:

Cô gái TikToker chạy xe BMW 140 km/giờ bị mời làm việc

Những ngày qua, mạng xã hội và một số hội nhóm Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh cô gái lái ô tô hiệu BMW, đồng hồ hiển thị tốc độ lên tới 140 km/giờ.

Qua xác minh, đoạn clip được quay lại khi cô gái đang lái xe đi trên đường Nguyễn Cơ Thạch (phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, TP.HCM). Đây là khu vực đông dân qua lại, tốc độ tối đa tuyến đường này cho phép 60 km/giờ.

Liên quan đoạn clip này, Công an phường An Lợi Đông phối hợp Đội CSGT - Trật tự Công an thành phố Thủ Đức đã triệu tập và làm việc với cô gái.

Thanh Hóa: Hơn 126 tỉ đồng tiền tham nhũng chưa thu hồi được

Báo cáo về kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Thanh Hóa (đang diễn ra từ ngày 12 -14.12), cho thấy, số tiền tham nhũng được phát hiện qua các vụ án tham nhũng ở Thanh Hóa thu hồi về cho nhà nước còn thấp. Hiện, các cơ quan chức năng mới thu hồi được hơn 70 tỉ đồng trong tổng số hơn 196 tỉ đồng.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, để ngăn chặn nguy cơ xảy ra tham nhũng, năm 2023, tỉnh này đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 568 người.

Tuy nhiên, công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn tồn tại một số khó khăn, như: việc tổ chức công tác phòng chống tham nhũng ở các cơ quan, đơn vị chưa đồng nhất; việc công khai, minh bạch ở một số đơn vị, địa phương mới triển khai ở phạm vi hẹp, chậm công khai nhất là trong các lĩnh vực tài chính công, tài sản công, đấu thầu, công tác quy hoạch; còn xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng vị trí công tác, sơ hở về cơ chế, chính sách để tham nhũng, gây phiền hà nhằm vụ lợi…

Cháy hơn 100 xe của sinh viên Trường đại học Hồng Đức lúc rạng sáng

Một vụ cháy đã xảy ra tại khu vực nhà xe rộng khoảng 200 m2 của Trường đại học Hồng Đức (tại tỉnh Thanh Hoá) vào rạng sáng 12.12.

Theo ước tính ban đầu của Trường đại học Hồng Đức, có khoảng hơn 100 chiếc xe bị cháy, chủ yếu là xe máy điện, xe máy của sinh viên.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 14.12.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.