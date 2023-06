Xem nhanh 12h: Giáo viên bị tố gạ tình nữ sinh viên Hải Phòng | Trùm Wagner ra lệnh rút quân

Xác minh thông tin thầy giáo bị “tố” gạ tình nữ sinh viên ở Hải Phòng

Ngày 24.6.2023, ông Nguyễn Hoài Nam, Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh - Trường Đại học Hải Phòng, cho biết đã chỉ đạo phòng ban chức năng của nhà trường xác minh thông tin một giáo viên quốc phòng bị "tố" có những lời lẽ thiếu chuẩn mực, gạ gẫm, quấy rối tình dục nữ sinh viên của trường.

Ông Nguyễn Hoài Nam cho biết sẽ nhanh chóng làm rõ thông tin, đồng thời sẽ cung cấp cho báo chí. Ông Nam khẳng định quan điểm của nhà trường là không để một con sâu làm rầu nồi canh.

Tối 24.6.2023, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Ngọc Phương (44 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", quy định tại điều 189 Bộ luật Hình sự, sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Ông Nguyễn Ngọc Phương là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vàng Phú Cường.

Hãng thông tấn TASS đưa tin, người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov tối 24.6 nói với các phóng viên rằng vụ án hình sự chống lại ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập nhóm quân sự tư nhân Wagner sẽ bị hủy bỏ.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đảm bảo rằng ông Prigozhin sẽ có thể rời Nga đến Belarus.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước quốc gia ngày 24.6 ĐIỆN KREMLIN

Cùng ngày, Tổng thống Belarus là ông Alexander Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc nói chuyện với ông Prigozhin nhằm vạch ra kế hoạch giảm leo thang tình hình. Sau cuộc gặp, ông Prigozhin nói rằng lực lượng Wagner đang tạm dừng và cho quay đầu các đoàn xe, cũng như quay lại các trại dã chiến.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov thì Tổng thống Lukashenko tình nguyện làm trung gian hòa giải vì ông đã quen biết ông Prigozhin trong khoảng 20 năm. Đây là sáng kiến cá nhân của ông Lukashenko và được phối hợp với Tổng thống Putin. Phía Nga đánh giá cao những nỗ lực trung gian của ông Lukashenko trong việc giải quyết tình hình.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan Đường bộ Liên bang Nga nói với TASS rằng tất cả các hạn chế giao thông đường bộ được áp đặt hôm qua đã được dỡ bỏ. Các hạn chế trước đó đã được áp đặt đối với các tuyến đường ở các tỉnh Rostov, Lipetsk và Tula của Nga và một số khu vực khác.

TASS đưa tin tất cả thiết bị quân sự hạng nặng, bao gồm cả xe tăng, cũng như máy bay chiến đấu của Wagner hiện đã hoàn toàn rời khỏi khuôn viên của trụ sở Quân khu phía Nam của Nga ở thành phố Rostov-on-Don (tỉnh Rostov) hôm 24.6. Hiện tại, đoàn xe này đang chạy không tải ở trung tâm thành phố.

Ông Peskov nói với các phóng viên rằng các nhà chức trách sẽ không xử lý những chiến binh Wagner đã tham gia nỗ lực nổi loạn, vì xét đến những thành tích của họ trên tiền tuyến.

