Xem nhanh 12h: Học sinh tử vong khi bị bỏ quên trên xe | Thực hư trào lưu ‘mua ruột nồi cơm điện’

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 30.5.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Xem nhanh 12h ngày 30.5: Học sinh tử vong khi bị bỏ quên trên xe | Thực hư trào lưu ‘mua ruột nồi cơm điện’

Khởi tố vụ án trẻ mầm non tử vong khi bị bỏ quên trên xe ở Thái Bình

Ngày 29.5, thông tin đến Báo Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Phú Xuân (tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ một cháu bé học trường mầm non tử vong khi bị bỏ quên trên xe.

Ngay trong đêm 29.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã khởi tố vụ án vô ý làm chết người xảy ra cùng ngày tại Trường mầm non Hồng Nhung (xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình) khiến một trẻ mầm non tử vong.

Khởi tố vụ án trẻ mầm non tử vong khi bị bỏ quên trên xe ở Thái Bình

Thực hư trào lưu mua 'ruột nồi cơm điện'

Chỉ cần tìm kiếm trên mạng xã hội với từ khóa "ruột nồi cơm điện", hàng loạt lời rao mua bán vật phẩm này lập tức xuất hiện với rất nhiều kết quả. Tuy nhiên, khi có người tò mò liên hệ để hỏi giá thì những chủ nhân bài viết này chỉ cười trừ.

Nhiều thắc mắc đã được đặt ra rằng tại sao lại xuất hiện trào lưu mua bán “ruột nồi cơm điện”.

Thực hư trào lưu mua 'ruột nồi cơm điện'

“Sởn da gà” đàn châu chấu tràn vào trường học ở Lạng Sơn

Nhiều ngày qua, những hình ảnh, video ghi lại cảnh châu chấu bu dày đặc trên thân cây, tường rào tại khuôn viên Trường tiểu học Thiện Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn được chia sẻ trên Facebook và thu hút sự quan tâm của người dùng mạng xã hội.

Ông Bùi Xuân Phong, Trưởng phòng Bảo vệ thực vật (Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), xác nhận đây là giống châu chấu tre lưng vàng, đang xuất hiện ở nhiều khu vực các tỉnh miền núi phía bắc.

“Sởn da gà” đàn châu chấu tràn vào trường học ở Lạng Sơn

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 31.5.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.