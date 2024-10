Xem nhanh 12h: Israel không kích sâu thủ đô của Li Băng | Metro số 1 TP.HCM sắp vận hành

Xem nhanh 12h ngày 3.10 có những nội dung đáng chú ý sau:

Israel không kích sâu vào Beirut, giao tranh căng thẳng với Hezbollah

CNN đưa tin một vụ nổ xảy ra ở trung tâm thủ đô Beirut, Li Băng vào rạng sáng 3.10, trước đó là cuộc đụng độ giữa quân đội Israel và Hezbollah.

Cuộc tấn công nhằm vào khu phố Bachoura, nằm gần trung tâm Beirut. Theo CNN, Israel hiếm khi tấn công sâu vào thủ đô Li Băng như vậy. Vụ tấn công ngày 3.10 là đợt tập kích đầu tiên của Israel vào trung tâm Beirut kể từ sau cuộc chiến Israel - Li Băng năm 2006.

Lửa và khói từ vụ nổ ở ngoại ô phía nam Beirut, Li Băng ngày 3.10 ẢNH: REUTERS

Cũng trong sáng 3.10, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thông tin đã đánh chặn một vật thể bay đến ngoài bờ biển khu đô thị Gush Dan, miền trung Israel. The Jerusalem Post ngày 3.10 đưa tin một số vụ nổ được nghe thấy ở các khu vực miền trung Israel.

Đề nghị truy tố 17 bị can ở giai đoạn 2 vụ án “chuyến bay giải cứu”

Liên quan đến vụ án "chuyến bay giải cứu" đã từng gây xôn xao dư luận bởi những sai phạm lớn của các cựu cán bộ, mới đây, Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án "chuyến bay giải cứu" và đề nghị truy tố 1 bị can tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 5 bị can tội "nhận hối lộ"; 10 bị can tội "đưa hối lộ"; 1 bị can tội "che giấu tội phạm".

Theo kết luận điều tra, đây là vụ án tham nhũng, chức vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp được lãnh đạo các cấp, ban ngành và dư luận đặc biệt quan tâm.

Metro số 1 TP.HCM sẽ vận hành vào tháng 12.2024

Mới đây, đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM MAUR, là chủ đầu tư) thông tin tuyến metro đầu tiên của TP.HCM (metro Bến Thành - Suối Tiên) đã chính thức tiến hành công tác vận hành thử từ 1.10 sau một thời gian đào tạo lý thuyết và thực hành cho nhân viên Công ty HURC1.

Trước khi vận hành thử, Ban Quản lý Đường sắt đô thị cũng đã hoàn thành việc ký kết các thỏa thuận với nhà thầu Hitachi và các nhà thầu xây dựng về việc sử dụng các trang thiết bị của các nhà thầu phục vụ cho công tác đào tạo và vận hành thử. Trong quá trình này, các đoàn tàu sẽ chạy giống như vận hành thương mại sau này với khoảng cách giữa các chuyến tàu là 4 phút 30 giây/chuyến.

Dự kiến, từ 18 - 31.11.2024, Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống sẽ hoàn thành các báo cáo đánh giá an toàn để trình nộp cho Cục Đường sắt thực hiện công tác thẩm định an toàn theo quy định của luật Đường sắt. Trên cơ sở đó, Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng thuộc Bộ Xây dựng sẽ tiến hành nghiệm thu để chấp thuận đưa dự án vào vận hành khai thác thương mại, dự kiến trong tháng 12 sắp tới.

