Xem nhanh 12h: Khoảnh khắc ấn tượng tổng duyệt diễu binh | Bạn gái Bùi Đình Khánh bị bắt

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 28.4.2025 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Xem nhanh 12h ngày 28.4: Khoảnh khắc ấn tượng tổng duyệt diễu binh | Bạn gái Bùi Đình Khánh bị bắt

50 năm đất nước thống nhất: Những khoảnh khắc đặc biệt ngày tổng duyệt diễu binh

Dưới ánh nắng rực rỡ những ngày cuối tháng Tư, trục đường Lê Duẩn, TP.HCM như khoác lên mình một màu cờ đỏ thắm. Trong không khí hân hoan, từng bước chân dứt khoát, mạnh mẽ, uy nghiêm của các khối diễu binh, diễu hành vang vọng trên nền nhạc hào hùng, hòa cùng tiếng reo hò, vẫy chào nồng nhiệt của biển người hai bên đường.

50 năm đất nước thống nhất: Những khoảnh khắc đặc biệt ngày tổng duyệt diễu binh

Dọc các tuyến đường như Lê Duẩn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa…, dòng người đứng chật kín, tay vẫy cờ Tổ quốc, ánh mắt bừng sáng niềm tự hào khi các đoàn diễu binh tiến qua. Tất cả đã cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt, đánh dấu buổi tổng duyệt trọng thể, chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất vào hôm qua (27.4).

TP.HCM tiếp tục nắng nóng, cảnh báo ngập vì triều cường

Trong những ngày cao điểm lễ 30.4 – 1.5 tới đây, thời tiết tại TP.HCM và khu vực Nam bộ dự báo sẽ tiếp tục nắng nóng gay gắt. Người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời, nhất là tham dự các sự kiện đông người như diễu binh, diễu hành, cần lưu ý các biện pháp chống nắng, bảo vệ sức khỏe.

TP.HCM tiếp tục nắng nóng, cảnh báo ngập vì triều cường

Vụ án ma túy ở Quảng Ninh: Bắt bạn gái Bùi Đình Khánh

Vụ án ma túy gây rúng động tại Quảng Ninh tiếp tục có diễn biến mới. Hôm nay (28.4), Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin đã mở rộng điều tra vụ án mua bán, vận chuyển ma túy quy mô lớn liên quan đến bị can Bùi Đình Khánh, qua đó bắt thêm nhiều nghi phạm và thu giữ thêm nhiều tang vật, phương tiện liên quan.

Trong các bị can bị khởi tố, ngoài Bùi Đình Khánh và đồng bọn, cơ quan công an còn bắt giữ cả những người thân, người quen, trong đó có bạn gái của Bùi Đình Khánh.

Nguyễn Thị Hoài Thương, bạn gái của Bùi Đình Khánh, bị khởi tố về hành vi che giấu tội phạm ẢNH: N.K

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố điều tra mở rộng chuyên án, xử lý triệt để toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và các đối tượng có liên quan.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 29.4.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.