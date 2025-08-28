Xem nhanh 12h: Khởi tố vụ cháy chợ ở Cà Mau | Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sắp tăng cấp

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 28.8.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

14 người, 3 thế hệ và một cuộc hẹn lớn với Tổ quốc

11 giờ trưa, khi phố Kim Mã còn lấp lánh nắng, một góc quán cà phê đã rộn ràng tiếng cười của 14 thành viên gia đình bà Vũ Thị Vân, 70 tuổi, cựu thanh niên xung phong. Từ Hải Phòng, Thanh Trì đến Hà Đông, ba thế hệ cùng tụ hội về Thủ đô, chọn cung đường "vàng" Kim Mã để chờ xem buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Với họ, đây không chỉ là một buổi xem, mà là cuộc hẹn với ký ức, với niềm tự hào về Tổ quốc.

Xúc động lời cựu binh tại sơ duyệt diễu binh: ‘Tiếc đồng đội không thấy đất nước hôm nay’

Trong buổi sơ duyệt diễu binh ngày 27.8 tại Hà Nội, cựu chiến binh Nguyễn Đức Mạnh, từng chiến đấu ở chiến trường Đông Nam bộ ác liệt, không giấu được niềm tự hào khi đứng giữa thủ đô trong những ngày tháng lịch sử. Nhưng xen lẫn niềm vui là nỗi tiếc thương những đồng đội đã ngã xuống, không còn được chứng kiến đất nước đổi thay hôm nay.

Theo dấu lò mổ heo lậu sát nghĩa trang: Chủ lò mổ nói gì?

Lò mổ heo lậu hoạt động nhiều năm nay, dù đã bị cơ quan chức năng liên tục kiểm tra, xử lý nhưng đến nay vẫn tồn tại.

