Xem nhanh 12h: Lạ lùng trào lưu check-in camera giám sát | Tình tiết bất ngờ vụ Xuyên Việt Oil

Xem nhanh 12h ngày 29.8 có những nội dung chính sau:

Hy hữu: Cựu Chủ tịch Xuyên Việt Oil bị “rút lõi” bạc tỉ từ tiền hối lộ

Vụ "đại án" tham nhũng nghiêm trọng liên quan đến Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil đang khiến dư luận cả nước quan tâm vì những con số khổng lồ liên quan đến hành vi biển thủ và hối lộ.

Cục An ninh Điều tra (A09) Bộ Công an đã đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án này. Trong đó, bà Mai Thị Hồng Hạnh, cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Xuyên Việt Oil, bị cáo buộc đã biển thủ hơn 1.400 tỉ đồng từ Quỹ Bình ổn xăng dầu và tiền thuế bảo vệ môi trường. Số tiền này lẽ ra phải được nộp vào ngân sách nhà nước.

Hy hữu: Cựu Chủ tịch Xuyên Việt Oil bị 'rút lõi' bạc tỉ từ tiền hối lộ

Một điểm đặc biệt trong vụ án này là việc bà Mai Thị Hồng Hạnh đã chỉ đạo ông Nguyễn Văn Thắng, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Xuyên Việt Oil, mang 300.000 USD để hối lộ các quan chức nhằm xin cấp lại giấy phép kinh doanh cho công ty. Tuy nhiên, ông Thắng đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao. Thay vì chuyển toàn bộ số tiền, ông Thắng đã tự ý giữ lại 50.000 USD làm của riêng. Đây là một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, thể hiện sự suy thoái đạo đức ngay trong nội bộ những người thực hiện hành vi phạm tội.

Trào lưu tụ tập “check-in” qua camera giám sát: Công an Hà Nội vào cuộc

Theo thông tin trên báo điện tử VTC News, đại diện Công an quận Hoàn Kiếm (thành phố Hà Nội) cho biết đơn vị này đang kiểm tra và sẽ xử lý nghiêm việc nhiều người tụ tập, dừng đỗ xe trái phép để chụp ảnh giữa đường qua hệ thống camera giám sát.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, nhiều nhóm thanh thiếu niên đã dừng, đỗ xe máy để chụp ảnh ở khu vực trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương (quận Hoàn Kiếm).

Tình trạng này cũng xảy ra ở nhiều địa điểm như: Ngã tư Hồng Phúc - Nguyễn Trung Trực, cầu vượt nút giao Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh (quận Ba Đình), cầu vượt Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy).

Đường dây mua bán trẻ sơ sinh 32 tỉnh thành: Có người nhận nuôi để hoãn án tù

Mới đây, Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trẻ sơ sinh quy mô lớn, liên quan 32 tỉnh thành trên cả nước, vạch trần những thủ đoạn xin con nuôi, cho nhận con nuôi dưới vỏ bọc nhân đạo nhưng thực chất là để thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng trên mỗi đứa trẻ.

Đường dây mua bán trẻ sơ sinh 32 tỉnh thành- Có người nhận nuôi để hoãn án tù

Các nghi phạm không chỉ lợi dụng lòng tin của những bà mẹ gặp hoàn cảnh khó khăn mà còn tinh vi hơn khi hợp thức hóa giao dịch bất hợp pháp qua việc làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan nhà nước. Còn về phía những người mua trẻ em, đáng chú ý trong đó còn có cả những người mua con để được hoãn thi hành án tù.

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.



Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 30.8.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.