Xem nhanh 12h: Loay hoay vì triều cường TP.HCM đạt đỉnh | Truy nã nhiều cựu lãnh đạo SCB

Xem nhanh 12h ngày 30.10 có những tin tức sau:

Hàng loạt cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB bị truy nã trong vụ Vạn Thịnh Phát

Tối 29.10, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã 7 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Cựu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Phan Minh Tân hầu tòa

Sáng 30.10, TAND TP.HCM mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Minh Tân (69 tuổi, là cựu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM giai đoạn 2006 - 2014) cùng 4 đồng phạm cũng là cựu lãnh đạo của sở này tội "vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng". Ông Phan Minh Tân là PGS-TS chuyên ngành hóa polymer.

Vào năm 2009, ông Phan Minh Tân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cùng các đồng phạm làm trái quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng đầu tư công gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 22 tỉ đồng. Liên quan vụ án, trong thời gian chờ xét xử, bị cáo Khuất Duy Vĩnh Long (cựu Trưởng phòng Quản lý công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) đã bỏ trốm và đang bị truy nã.

Triều cường đạt đỉnh ở TP.HCM: Tốn mấy chục triệu nâng nền nhưng vẫn bất lực

Dự báo trong những ngày tới, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh. Đỉnh triều đợt này xuất hiện vào ngày 29 - 31.10 (từ hôm qua đến hết ngày mai). Đây cũng được dự báo là kỳ triều cường cao trong năm 2023.

Chiều 29.10, phóng viên Báo Thanh Niên đã ghi nhận những hình ảnh triều cường tại bờ kè Thanh Đa (ở quận Bình Thạnh, TP.HCM), nơi có những đoạn bị sụt lún cách đây đã vài tháng và người dân thì đang loay hoay với nước ngập.

