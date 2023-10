Xem nhanh 12h: Xe Thành Bưởi ngừng chở khách | Đại gia Trịnh Văn Quyết đổ tội cho em gái

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 29.10.2023 có những thông tin đáng chú ý sau:

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc ngoan cố, đổ tội cho em gái

Sau thời gian vụ án liên quan đến cựu Chủ tịch Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết gây xôn xao dư luận, đến hôm qua 28.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra và đề nghị viện kiểm sát truy tố ông Trịnh Văn Quyết (48 tuổi) và 20 bị can về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán.

Đáng chú ý là kết luận điều tra vụ án thể hiện, dù phạm tội nhiều lần nhưng cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết vẫn ngoan cố không thừa nhận hành vi, thậm chí bị can này còn đổ tội cho em gái và người khác.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc ngoan cố, đổ tội cho em gái

Xe Thành Bưởi thông báo ngừng vận chuyển hành khách vì 'dữ liệu rối loạn'

Khuya 28.10.2023, trên trang fanpage chính thức (có tích xanh) của Công ty TNHH Thành Bưởi (tức xe Thành Bưởi) thông báo ngừng vận chuyển hành khách từ 5 giờ sáng 29.10. Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài thông báo nhận hơn 7.000 lượt tương tác, khoảng 2.000 bình luận và gần 1.000 lượt chia sẻ.

Trang fanpage Thành Bưởi thông báo ngưng hoạt động từ 5 giờ sáng 29.10 CHỤP MÀN HÌNH

Theo nội dung bài đăng tải, lý do xe Thành Bưởi ngừng vận chuyển hành khách là vì không có hệ thống máy chủ nên việc xử lý thông tin thủ công làm dữ liệu khách hàng bị sai sót. Công ty này thông báo sẽ chuyển khoản, hoàn trả tiền mà khách đã thanh toán.

Khởi tố 4 người trong vụ chủ vựa trái cây bị trộm vàng trên cao tốc

Ngày 28.10.2023, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thủ Đức cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Tấn Đạt (28 tuổi) và Lê Chí Trung (33 tuổi, cùng ngụ thành phố Thủ Đức) và hai đồng phạm để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản". Đồng thời, Công an thành phố Thủ Đức đang củng cố hồ sơ, làm rõ thêm một số tình tiết khác.

Trước đó, camera trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã ghi lại diễn biến của vụ án trộm cắp này và khiến dư luận xôn xao.

Nạn nhân trong vụ án là một người đàn ông 51 tuổi, ngụ phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, TP.HCM. Ông này là chủ vựa trái cây nổi tiếng trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Khởi tố 4 người trong vụ chủ vựa trái cây bị trộm vàng trên cao tốc

Quận 12 vận động dân đóng góp, cùng sửa conđường gây ám ảnh

Tình trạng mặt đường lồi lõm, ngập sâu và ngập lâu khiên đường An Phú Đông 35 (khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12) lâu nay đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân. Nhất là vào mùa mưa, tình trạng "đường biến thành sông" làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân và giao thông qua khu vực.

Hiện nay, quận 12 đã có kế hoạch duy tu con đường An Phú Đông 35 theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Dự kiến sẽ được khởi công vào đầu tháng 11.2023.

Quận 12 vận động dân đóng góp, cùng sửa con đường gây ám ảnh

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 30.10.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.