Xem nhanh 12h: Lời khai của hoa hậu Thùy Tiên | Diễn biến vụ người nước ngoài bị đánh hội đồng

Hoa hậu Thùy Tiên khai gì khi hưởng lợi 7 tỉ đồng từ kẹo rau Kera?

Tối 19.5.2025, thông tin từ Bộ Công an cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên để điều tra về hành vi "lừa dối khách hàng", quy định tại điều 198 bộ luật Hình sự năm 2015, liên quan vụ án kẹo rau củ Kera.

Tại cơ quan công an, lời khai của hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên gây chú ý.

Toàn cảnh vụ người nước ngoài bị đánh hội đồng ở phố Tây Bùi Viện

Liên quan vụ đánh hội đồng người nước ngoài ở phố Bùi Viện, Công an TP.HCM đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Gia Huy về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 19.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Gia Huy (18 tuổi, quê ở tỉnh Ninh Thuận) về tội "gây rối trật tự công cộng". Trần Gia Huy có hành vi dùng vỏ chai bia đánh người nước ngoài gây thương tích cho người này.

