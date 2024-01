Xem nhanh 12h: Lời sau cùng trong đại án Việt Á | Sự nguy hiểm của nghi phạm trốn ở Long An

Xem nhanh 12h ngày 10.1.2024 có những tin tức sau:

Nguyên nhân vụ rơi máy bay SU-22 ở Quảng Nam

Liên quan đến vụ máy bay quân sự rơi ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), chiều 9.1.2024, Chỉ huy Trung đoàn 929, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết máy bay gặp nạn vào trưa cùng ngày là máy bay Su-22, số hiệu 5880, do Đại úy Đỗ Tiến Đức (Phi đội trưởng Phi đội 1) điều khiển.

Máy bay cất cánh lúc 11 giờ 4 phút ngày 9.1, thực hiện huấn luyện ngày tại sân bay Đà Nẵng theo kế hoạch. Đến 11 giờ 14 phút cùng ngày, phi công báo máy bay gặp sự cố không thể hạ cánh được. Chỉ huy bay đã lệnh cho phi công cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu dân cư và tiến hành nhảy dù.

Khoảnh khắc phi công nhảy dù thoát nạn vụ máy bay rơi ở Quảng Nam

Sự nguy hiểm của nghi phạm trốn ở Long An: Tinh quái, sẵn sàng gây án dã man

Sau khi lực lượng Công an TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh Long An bắt được nghi phạm giết người, cướp xe SH ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) rồi lẩn trốn ở Long An vào sáng 9.1, ngay trong chiều cùng ngày, Công an TP.HCM đã tổ chức buổi cung cấp thông tin về vụ việc.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM), cho biết nghi phạm được xác định là Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, thường trú xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM). Đáng chú ý, nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm cũng đang bị Công an tỉnh Long An truy tìm vì có hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trong quá trình bỏ trốn, nghi phạm tiếp tục gây án.

3 “tàu lạ” dạt vào biển Quảng Trị được đấu giá, thu tiền tỉ

Ngày 9.1.2024, thông tin từ Cảng vụ hàng hải Quảng Trị cho biết đơn vị đã đấu giá thành công 3 "tàu lạ" trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị, trong đó có 1 con tàu được mua với mức 1,3 tỉ đồng. Đây là con tàu sắt dài 50 mét, trôi vào và mắc cạn bờ biển xã Triệu Vân (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) hồi tháng 12.2022. Ngoài ra có 2 con tàu gỗ cũng được đấu giá thành công nhưng với giá trị thấp.

Tàu Mỹ từ bỏ nỗ lực đổ bộ mặt trăng

Reuter hôm 9.1 đưa tin Công ty Astrobotic Technology (trụ sở Pennsylvania), công ty phát triển tàu đổ bộ mặt trăng đầu tiên của Mỹ sau hơn 5 thập niên, đã buộc phải từ bỏ nỗ lực đáp tàu Peregrine xuống vệ tinh tự nhiên của trái đất trong vòng 24 giờ đầu tiên kể từ khi rời bệ phóng ở Florida (Mỹ).

Nguyên nhân là con tàu xảy ra tình trạng rò rỉ nhiên liệu, gây mất lực đẩy nghiêm trọng.

Mô phỏng tàu đổ bộ Peregrine Astrobotic Technology

