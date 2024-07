Xem nhanh 12h: Lũ cuồn cuộn ở Sơn La | Nhiều tuyến phố Hà Nội mênh mông biển nước

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 24.7.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Lũ cuồn cuộn trên đường phố Sơn La, nhiều tuyến đường bị sạt lở

Sau khi đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh, bão số 2 (có tên quốc tế là Prapiroon) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây gió mạnh cấp 7 (60 km/giờ) và mưa to ở nhiều tỉnh thành khu vực phía bắc.

Mưa lớn đã làm cho nhiều tuyến đường bị ngập lụt, cây đổ, sạt lở… Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT tập trung khắc phục thiệt hại sau bão và rà soát các điểm sạt lở, ngầm tràn để hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.

Tại Sơn La mưa lớn đã làm ngập úng cục bộ nhiều diện tích lúa, hoa màu, ao cá, gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông.

Hà Nội mưa cả ngày, nhiều tuyến phố 'chìm' trong biển nước

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 nên ngày 23.7 nhiều nơi tại thủ đô Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Mưa lớn cả ngày khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội như Quốc lộ 6 (quận Hà Đông) Tố Hữu, Triều Khúc (quận Thanh Xuân), đại lộ Thăng Long (quận Nam Từ Liêm)... chìm trong biển nước.

Cựu Cục trưởng Đặng Việt Hà phủ nhận trách nhiệm ‘nhận hối lộ' 40 tỉ đồng

Chiều 23.7, HĐXX bắt đầu thẩm vấn nhóm 28 bị cáo là lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam và Phòng Kiểm định xe cơ giới (tức phòng VAR, thuộc Cục Đăng kiểm) về sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.

Theo cáo trạng, bị cáo Đặng Việt Hà (là cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) hưởng hợi 8,55 tỉ đồng từ tiền nhận hối lộ. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao buộc bị cáo Hà phải chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 40 tỉ đồng tiền nhận hối lộ.

Tại tòa, bị cáo Đặng Việt Hà thừa nhận có nhận hối lộ số tiền 8,55 tỉ đồng và không đưa ra chủ trương nhận hối lộ của Phòng VAR, các trung tâm đăng kiểm... nên không thể buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm của toàn bộ tiền nhận hối lộ là hơn 40 tỉ đồng.

