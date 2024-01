Xem nhanh 12h: Mưa dập tắt đám cháy núi Cô Tiên | Tỉ phú Trương Mỹ Lan bao giờ hầu tòa?

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 11.1.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát sau Tết Nguyên đán

Ngày 10.1.2024, ông Phạm Ngọc Duy, Chánh văn phòng Tòa án nhân dân TP.HCM, thông tin sau Tết Nguyên đán 2024, Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử vụ án bà Trương Mỹ Lan (là Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm có hành vi sai phạm trong hoạt động tín dụng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (gọi tắt là SCB) hơn 304.000 tỷ đồng.

Bắt cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang Vũ Văn Sử

Tối 10.1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Vũ Văn Sử (66 tuổi, là cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) và ông Trần Tiến Bằng (59 tuổi, là cựu Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang).

Vợ chồng Thúy Kiều và hai vụ khoắng tiệm vàng trị giá 7,7 tỉ đồng ở Trà Vinh

Báo Thanh Niên từng thông tin về hai vụ cướp tiệm vàng tại tỉnh Trà Vinh gây xôn xao dư luận vào cuối năm ngoái, trong diễn biến mới nhất, hôm qua 10.1, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đơn vị này đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý 2 vụ án cướp tài sản và trộm cắp tài sản tại 2 tiệm vàng ở Trà Vinh.

Trước đó, Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Châu Thị Thúy Kiều (32 tuổi, ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Chồng chửi vợ, có thể bị phạt mấy triệu?

Vài ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ lại những thông tin xoay quanh quy định "vợ chửi chồng bị phạt tiền". Chủ đề này một lần nữa, được rất nhiều người quan tâm, bàn luận sôi nổi.

Một bài viết được đăng tải cách đây hơn 10 năm, thông tin về Nghị định 167/2013 quy định xử phạt hành chính trong nhiều lĩnh vực, bao gồm bạo lực gia đình. Theo đó, vợ chồng chửi nhau sẽ bị phạt tiền cao nhất là 1 triệu đồng.

Vậy còn hiện nay, vấn đề vợ chửi chồng hoặc chồng chửi vợ, bị xử phạt như thế nào là băn khoăn, thắc mắc của rất nhiều người.

Và để hiểu rõ hơn về quy định này, phóng viên Báo Thanh Niên đã có những trao đổi với luật sư Nguyễn Minh Hùng (thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) nhằm giải đáp các thắc mắc mà nhiều quý vị quan tâm.

