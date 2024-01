Xem nhanh 12h: Mức án nào cho các cựu quan chức vụ Việt Á | Kinh hãi xe tải lao vào tiệm tóc

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 8.1.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Nhận hối lộ 2,25 triệu USD, ông Nguyễn Thanh Long bị đề nghị đến 20 năm tù

Sáng 8.1.2024, TAND thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (gọi tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và một số địa phương.

Kết thúc phần xét hỏi, hội đồng xét xử tuyên bố chuyển sang phần tranh luận. Đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án đối với 38 bị cáo.

Các bị cáo tại toà

Trong số này, ông Nguyễn Thanh Long, là cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, bị đề nghị mức án 19 - 20 năm tù về tội "nhận hối lộ".

Cùng tội danh, cựu thư ký của ông Nguyễn Thanh Long là bị cáo Nguyễn Huỳnh, bị đề nghị mức án 9 - 10 năm tù.

Trong số các cựu quan chức liên quan đến vụ án kit test Việt Á, ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng và ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ KH-CN, là những người nhận tiền từ Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) nhưng không bị xử lý về hành vi nhận hối lộ, mà bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị tuyên phạt ông Chu Ngọc Anh và ông Phạm Công Tạc cùng mức án 3 - 4 năm tù.

Phan Quốc Việt: Vay tiền để hối lộ ông Nguyễn Thanh Long nhằm "bôi trơn" cho Việt Á

Trong khi đó, bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), bị đề nghị mức án 15 - 16 năm tù về tội đưa hối lộ, 15 - 16 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Cấp phó của Phan Quốc Việt là Vũ Đình Hiệp, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Á, bị đề nghị mức án lần lượt 8 - 9 năm tù và 8 - 9 năm tù; tổng hợp hình phạt là 16 - 18 năm tù.

Kinh hoàng khoảnh khắc xe tải lao vào tiệm làm tóc ở Bắc Giang

Theo thông tin từ Báo Bắc Giang, lúc 13 giờ 45 phút ngày 7.1.2024, tại đường BT04 đoạn từ xã Việt Lập đi xã Liên Chung (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), một xe tải chưa rõ người điều khiển va chạm với xe máy Yamaha Exciter do một người đàn ông (32 tuổi, ở thôn Hàng Cơm, xã Việt Lập) cầm lái. Hậu quả người lái xe máy tử vong tại chỗ.

Theo hình ảnh từ camera, xe tải sau đó tiếp tục lao vào tiệm gội đầu ven đường. Khi đó, trong cửa hàng có 4 phụ nữ. Vụ việc làm 3 người bị thương nhẹ.

Kinh hoàng khoảnh khắc xe tải lao vào tiệm làm tóc ở Bắc Giang

Công an TP.HCM và Long An truy bắt nghi phạm giết người, cướp xe SH mode

Lúc 14 giờ 30 ngày 7.1, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, cho biết các lực lượng thuộc Công an tỉnh Long An vẫn đang khẩn trương phối hợp Công an TP.HCM, truy bắt nghi phạm giết người, cướp của xảy ra tại huyện Hóc Môn (TP.HCM).

Công an TP.HCM và Long An truy bắt nghi phạm giết người, cướp xe SH mode

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 9.1.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.